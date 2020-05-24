"Экотакси" будет собирать вторсырье в Петрозаводске

С 25 мая по 12 июня "Экотакси" будет совершать рейсы и принимать вторсырьё у горожан каждый будний вечер пять дней в неделю, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Адреса остановок пока совпадают с точками "Сбормобиля", чтобы помочь людям, которые больше месяца не могут сдать вторсырьё. В дальнейшем места остановок изменятся и дополнятся.

Горожане могут сдать в "Экотакси" макулатуру, стекло, металл, пластик. С перечнем принимаемого вторсырья можно ознакомиться здесь.

Водители и грузчики будут работать в масках и перчатках, соблюдать социальную дистанцию. Для этого горожан просят приносить вторсырье и оставлять у машины, после чего грузчики заберут его и положат в кузов.

Расписание ближайших пяти рейсов:

Понедельник – 25 мая – Перевалка



– 18.20–18.45 – ул. Зелёная, 9 – парковка у бывшего магазина "Семья";

– 18.50–19.10 – ул. Чапаева, 45 – парковка у ТЦ "Весна";

– 19.15–19.30 – ул. Солнечная, 3 – парковка у магазина "Пятерочка".

Вторник – 26 мая – Кукковка



– 18.20–18.45 – пр. Комсомольский, 27 – парковка ТЦ "Лента";

– 18.50–19.10 – ул. Ровио, 13 – парковка у детской поликлиники;

– 19.15–19.30 – ул. Ровио, 3 – парковка у ТЦ "V–маркет".

Среда – 27 мая – Ключевая



– 18.20–18.45 – ул. Кемская, 3 – парковка;

– 18.50–19.10 – ул. Ключевая, 14 – нижняя парковка ТЦ "Десяточка";

– 19.15–19.30 – ул. Антонова, 12 – у магазина "Олония" и контейнерной площадки.

Четверг – 28 мая – Центр–Зарека



– 18.20–18.45 – ул. Красноармейская, 25 – парковка у бывшего магазина "Кей";

– 18.50–19.10 – ул. Правды, 38Б – парковка у ТЦ "Лотос–центр";

– 19.15–19.30 – ул. Луначарского, 33 – парковка у магазина "Магнит".

Пятница – 29 мая – Октябрьский пр.



– 18.20–18.45 – угол ул. Красной и Дзержинского, зона разгрузки ТЦ "Макси";

– 18.50–19.10 – ул. Московская, 12а, парковка у налоговой службы;

– 19.15–19.30 – ул. Мелентьевой, 50, парковка у магазина "ЭТМ".

"Экотакси" организовано при помощи компании "Калипсо", которая предоставляет машины, грузчиков, организует взвешивание, сортировку вторсырья и отправку его на переработку.



100% дохода пойдёт в поддержку нового приюта для животных.