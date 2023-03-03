Экс-чиновник, признанный невиновным в гибели 14 детей на Сямозере, ждет извинений от прокуратуры Карелии

Бывший руководитель карельского Управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко, признанный судом невиновным по уголовному делу о гибели 14 детей на Сямозере, ждет официальных извинений от прокуратуры за незаконное уголовное преследование.

Напомним, 1 марта в Петрозаводском городском суде завершилось рассмотрение гражданского дела по исковому заявлению бывшего руководителя Управления Роспотребнадзора Карелии Анатолия Коваленко к Министерству финансов России в лице Управления федерального казначейства по Карелии и прокуратуре республики.

Экс-чиновник требовал взыскать компенсацию морального вреда в сумме 12 млн рублей за 6 лет незаконного уголовного преследования, во время которого он с июня 2016-го по апрель 2017 года находился под домашним арестом. Позже мера пресечения была изменена на подписку о невыезде. Она сохранялась в течение почти четырех лет.

Кроме того, в связи с тем, что дело отправлялось на пересмотр, его в горсуде рассматривали дважды, соответственно прокурор дважды зачитывал обвинение Коваленко, требуя лишить его свободы на длительный срок.

За незаконное уголовное преследование, за содержание под домашним арестом и подорванное здоровье, что в совокупности причинило экс-чиновнику Коваленко моральные страдания и вред, он взыскал с государства компенсацию в размере 3 млн рублей — ровно четверть от запрашиваемой суммы.

Но помимо Минфина РФ Анатолий Коваленко предъявлял иск и к прокуратуре Карелии, которая участвовала в деле как третье лицо. Правда, на последнем заседании по гражданскому делу Коваленко статус надзорного ведомства был изменен с 3 лица на соответчика, так как истец отказался от требований в части обязания прокуратуры о принесении официального извинения.

По словам представителя — Михаила Ямчитского, принесение реабилитированному официального извинения от имени государства за причиненный вред — эта обязанность прокуратуры, которая прямо предусмотрена законом.

«На сегодняшний день имеются сведения, что это требование прокуратура исполнит в процессуальном порядке», — сказал адвокат, объяснив, что Анатолия Коваленко, который пострадал от незаконного уголовного преследования, должны вызвать в ведомство и принести ему извинения.

И истец, и представитель верят, что это произойдет, потому что таковы требования закона.

Читайте в материале «Три миллиона за страдания», что прокуратура попросила суд при определении размера компенсации морального вреда Коваленко и как защищал экс-чиновника адвокат Михаил Ямчитский.