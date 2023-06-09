Экс-чиновник в Карелии вновь требует компенсацию за моральные страдания по сямозерскому делу

Бывший руководитель Управления Роспотребнадзора Карелии Анатолий Коваленко, признанный судом невиновным по уголовному делу о гибели 14 детей на Сямозере, обратился в Верховный суд республики с апелляцией на решение судьи Петрозаводского городского суда.

Напомним, 1 марта судья Саврук рассмотрев гражданское дело по исковому заявление Коваленко к Минфину РФ в лице Управления федерального казначейства по Карелии и прокуратуре республики о взыскании компенсации морального вреда в сумме 12 млн рублей за 6 лет незаконного уголовного преследования, удовлетворила исковые требования частично. Она постановила: взыскать с Минфина за счет средств казны Российской Федерации в пользу Коваленко компенсацию морального вреда в размере 3 млн рублей.

Как пишет «Московский комсомолец в Карелии», в результате апелляционные представления на решение суда первой инстанции подал Минфин, который не согласился с назначенной суммой выплаты компенсации, посчитав ее завышенной. Также с апелляционной жалобой в Верховный суд обратился и сам Анатолий Коваленко с адвокатом Михаилом Ямчитским.

По словам адвоката, основным доводом для обращения стало то, что Петрозаводский городской суд не принял во внимание ухудшение здоровья Анатолия Коваленко в период следствия и судов.

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