890x80
Реклама
Объявлены победители конкурса «Экспортёр года» Карелии по итогам 2021 года
25.04.2022 15:19
Новый вид сарафанного радио. Что это?
Сегодня 11:05
Женщина попала в БСМП Петрозаводска после укуса гадюки
Сегодня 13:04
Бывшую правительственную дачу в Карелии приватизируют в состоянии разрухи
Сегодня 12:49
На выезде из Петербурга в сторону Карелии полностью перекроют съезд с кольцевой
Сегодня 08:20

Экс-чиновница, обозвавшая жителей Петрозаводска мразями, даст мастер-класс в День радио

Новости. Общество
15:12, 04 Мая 2022
фото: © Музей «Кижи»

Новости партнеров

Бывший начальник управления культуры администрации Петрозаводска, радиодива Анна Левашова проведет 7 мая творческую встречу и мастер-класс «Как стать радиоведущим».

В День радио, 7 мая, Музей «Кижи» приглашает больших и маленьких петрозаводчан на творческую встречу и мастер-класс «Как стать радиоведущим» легенды карельского FM-вещания Анны Левашовой.

«Анну называют радиодивой, «лучшим голосом Карелии» и «самой лучезарной улыбкой «Европы Плюс». За её плечами годы работы в прямом эфире радиостанций Европа Плюс, Маяк и Радио России. Она стажировалась у лучшего журналиста-международника Кипраса Мажейки и привозила в Карелию победы Всероссийских конкурсов радиожурналистов. 7 мая Анна Левашова поделится секретами мастерства радиоведущих, расскажет о радийном закулисье, вспомнит забавные истории, приключившиеся с ней во время работы в прямом эфире», — говорится в анонсе мероприятия.

Творческая встреча и мастер-класс пройдут в Детском музейном центре на ул. Федотовой, 19, в День радио, 7 мая. Начало в 11:00 и в 13:00.

Запись в группы до 20 человек по телефонам: 799-840, 8 921 455-65-66.

Напомним, Анна Левашова занимала пост начальника управления культуры администрации Петрозаводска. Потом супруга министра культуры трудилась специалистом по продвижению сувенирной продукции музея «Кижи». Затем сообщалось, что она возглавила управление по организации концертной деятельности национального ансамбля песни и танца «Кантеле». В настоящее время Левашова снова работает в музее «Кижи» в должности руководителя детского музейного центра.

 

Анна Левашова оказалась в центре скандала, когда допустила резкое выражение в адрес горожан в своей соцсети. Бывший начальник управления культуры убрала захламленную территорию рядом с контейнером и написала об этом пост, назвав неаккуратных петрозаводчан мразями. После этого администрация Петрозаводска решила прекратить трудовые отношения с начальником управления культуры. Чиновница вышла на больничный на 4 недели, а после уволилась.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.05.2022, 16:27
«Приезжает водитель к поставщику в Финляндии. Ему отвечают, нет, мы грузить не будем»
29.04.2022, 18:07
Самый богатый депутат Заксобрания Карелии заработал за год более 200 млн рублей
03.05.2022, 08:48
Сергей Маковецкий в Петрозаводске: «Не помню, когда ещё на премьерах так принимали спектакли, как сегодня»
03.05.2022, 15:00
«У меня не осталось ничего в России»: Олег Тиньков попрощался со своим банком и заявил, что «забирает из страны» бренд Tinkoff
01.05.2022, 13:47
Спикер Петросовета в шоке: две женщины ночью «глумились над чувствами жителей Петрозаводска» (ВИДЕО)
29.04.2022, 15:17
Лососинское шоссе в Петрозаводске расширят и сделают длиннее

Аналитика

Сегодня 14:26
Обществоведение
«Дискомфортная городская среда»
Зачем в Петрозаводске ради возведения детского сада на Старой Кукковке вырубили участок леса площадью с футбольный стадион.
«Рискуют от безысходности»: как санкции ударили по грузоперевозкам в Карелии
29.04.2022 16:54
Национальная библиотека Карелии «протекла» и требует очередных миллионов
28.04.2022 17:09
Карелфорум 2022 — такого в Петрозаводске ещё не было!
28.04.2022 11:23
«Это наш шанс»
27.04.2022 14:28
Вся аналитика

Чтиво

29.04.2022 13:51
Уроки выживания
Что делать при отмене туров
Есть несколько способов вернуть деньги, уплаченные за отмененные заграничные туры — рассказываем в «Уроках выживания».
«Мои работы тонированы в кофе и отбелены в соде»
21.04.2022 15:47
На шоппинг в Беларусь
20.04.2022 15:22
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске почтили память погибших участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
26.04.2022 13:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.