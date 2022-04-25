Экс-чиновница, обозвавшая жителей Петрозаводска мразями, даст мастер-класс в День радио

Бывший начальник управления культуры администрации Петрозаводска, радиодива Анна Левашова проведет 7 мая творческую встречу и мастер-класс «Как стать радиоведущим».

В День радио, 7 мая, Музей «Кижи» приглашает больших и маленьких петрозаводчан на творческую встречу и мастер-класс «Как стать радиоведущим» легенды карельского FM-вещания Анны Левашовой.

«Анну называют радиодивой, «лучшим голосом Карелии» и «самой лучезарной улыбкой «Европы Плюс». За её плечами годы работы в прямом эфире радиостанций Европа Плюс, Маяк и Радио России. Она стажировалась у лучшего журналиста-международника Кипраса Мажейки и привозила в Карелию победы Всероссийских конкурсов радиожурналистов. 7 мая Анна Левашова поделится секретами мастерства радиоведущих, расскажет о радийном закулисье, вспомнит забавные истории, приключившиеся с ней во время работы в прямом эфире», — говорится в анонсе мероприятия.

Творческая встреча и мастер-класс пройдут в Детском музейном центре на ул. Федотовой, 19, в День радио, 7 мая. Начало в 11:00 и в 13:00.

Запись в группы до 20 человек по телефонам: 799-840, 8 921 455-65-66.

Напомним, Анна Левашова занимала пост начальника управления культуры администрации Петрозаводска. Потом супруга министра культуры трудилась специалистом по продвижению сувенирной продукции музея «Кижи». Затем сообщалось, что она возглавила управление по организации концертной деятельности национального ансамбля песни и танца «Кантеле». В настоящее время Левашова снова работает в музее «Кижи» в должности руководителя детского музейного центра.

Анна Левашова оказалась в центре скандала, когда допустила резкое выражение в адрес горожан в своей соцсети. Бывший начальник управления культуры убрала захламленную территорию рядом с контейнером и написала об этом пост, назвав неаккуратных петрозаводчан мразями. После этого администрация Петрозаводска решила прекратить трудовые отношения с начальником управления культуры. Чиновница вышла на больничный на 4 недели, а после уволилась.