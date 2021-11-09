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Экс-чиновница, обозвавшая жителей Петрозаводска мразями, получит грамоту за развитие культуры

Новости. Общество
12:38, 09 Ноября 2021
фото: Анна Лесонен / ВК

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Бывший начальник управления культуры администрации Петрозаводска Анна Лесонен получит почетную грамоту правительства Карелии.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение республиканского правительства о награждении почетной грамотой Анны Лесонен.

Лесонен награждена «за высокий профессионализм и заслуги в развитии культуры Республики Карелия». Копия распоряжения размещена на официальном интернет-портале органов власти.

Анна Лесонен занимала пост начальника управления культуры администрации Петрозаводска. Потом супруга министра культуры трудилась специалистом по продвижению сувенирной продукции музея «Кижи». Затем сообщалось, что она возглавила управление по организации концертной деятельности национального ансамбля песни и танца «Кантеле». В настоящее время Анна Лесонен снова работает в музее "Кижи" в должности руководителя детского музейного центра.

Лесонен оказалась в центре скандала, когда допустила резкое выражение в адрес горожан в своей соцсети. Бывший начальник управления культуры убрала захламленную территорию рядом с контейнером и написала об этом пост, назвав неаккуратных петрозаводчан мразями. После этого администрация Петрозаводска решила прекратить трудовые отношения с начальником управления культуры Анной Лесонен. Чиновница вышла на больничный на 4 недели, а после уволилась.

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Комментарии

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nae
2021-11-09 13:41:43
"в адрес горожан в своей соцсети"
Не в своей соцсети, а в своем аккаунте. А то можно подумать, что она занимается деятельностью как Павел Дуров.
Paco
2021-11-09 13:41:07
Анюта, поздравляю!
лишьбыпротив
2021-11-09 13:36:42
Протестанутые старушонки завидуют :)
demari
2021-11-09 13:40:13
лишьбыпротив, Это ты.. про бабу Валю!?
Изя
2021-11-09 13:24:58
Дурдом (((((((((((((( :)
баян
2021-11-09 13:17:52
Ещё бы нет муж то кто у неё? Семейный подряд работает
тетка
2021-11-09 12:49:11
+++++
ото
2021-11-09 12:48:02
Красивая женщина, удачи ей.
Изя
2021-11-09 13:24:27
ото, в каком месте ?)))
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