Экс-чиновница, обозвавшая жителей Петрозаводска мразями, получит грамоту за развитие культуры

Бывший начальник управления культуры администрации Петрозаводска Анна Лесонен получит почетную грамоту правительства Карелии.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение республиканского правительства о награждении почетной грамотой Анны Лесонен.

Лесонен награждена «за высокий профессионализм и заслуги в развитии культуры Республики Карелия». Копия распоряжения размещена на официальном интернет-портале органов власти.

Анна Лесонен занимала пост начальника управления культуры администрации Петрозаводска. Потом супруга министра культуры трудилась специалистом по продвижению сувенирной продукции музея «Кижи». Затем сообщалось, что она возглавила управление по организации концертной деятельности национального ансамбля песни и танца «Кантеле». В настоящее время Анна Лесонен снова работает в музее "Кижи" в должности руководителя детского музейного центра.

Лесонен оказалась в центре скандала, когда допустила резкое выражение в адрес горожан в своей соцсети. Бывший начальник управления культуры убрала захламленную территорию рядом с контейнером и написала об этом пост, назвав неаккуратных петрозаводчан мразями. После этого администрация Петрозаводска решила прекратить трудовые отношения с начальником управления культуры Анной Лесонен. Чиновница вышла на больничный на 4 недели, а после уволилась.