Экс-чиновница, обозвавшая жителей Петрозаводска мразями, снова уволилась из музея «Кижи»

Бывший начальник управления культуры администрации Петрозаводска Анна Лесонен покинула пост руководителя детского музейного центра «Кижи».

Как стало известно «Столице на Онего», вернувшаяся в музей-заповедник «Кижи» после работы в ансамбле «Кантеле», экс-чиновница Анна Лесонен (Левашова) вновь уволилась их федерального учреждения по собственному желанию. Информацию об этом подтвердила директор музея Елена Богданова.

«Мы расставились по-хорошему. Самые добрые пожелания и благодарность за работу. Анна замечательно выставку организовала, замечательно с коллективом работала. Здесь вопросов никаких нет. Просто человек чего-то другого хочет, больше себя видит в средствах массовой информации, на радио. Человеку хочется больше творческого подхода. Анна себя ищет и, надеюсь, найдет. А музей, видимо, - это не ее. Я же всегда поддержу», - сказала «Столице на Онего» Елена Богданова.

Некоторые источники нашего издания утверждают, что в ближайшее время Анна Лесонен может стать директором Национального театра Карелии.

Руководитель театра Ирина Шумская скоропостижно скончалась 16 сентября.

Напомним, начальник управления культуры администрации столицы Карелии Анна Лесонен уволилась в конце 2019 года после того, как просидела 4 недели на больничном. Прекратить трудовые отношения с чиновницей в мэрии решили из-за недопустимых высказываний Лесонен в адрес жителей города. Бывший начальник управления культуры убрала захламленную территорию рядом с контейнером и написала об этом пост в соцсети, назвав неаккуратных петрозаводчан «мразью». Потом супруга министра культуры Карелии трудилась специалистом по продвижению сувенирной продукции музея «Кижи». Затем сообщалось, что она возглавила управление по организации концертной деятельности национального ансамбля песни и танца «Кантеле». Но потом вернулась в музей «Кижи» и работала в должности руководителя детского музейного центра.