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Экс-чиновница, обозвавшая жителей Петрозаводска мразями, снова уволилась из музея «Кижи»

Новости. Общество
06:40, 05 Декабря 2022
фото: © со страницы ВКонтакте

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Бывший начальник управления культуры администрации Петрозаводска Анна Лесонен покинула пост руководителя детского музейного центра «Кижи».

Как стало известно «Столице на Онего», вернувшаяся в музей-заповедник «Кижи» после работы в ансамбле «Кантеле», экс-чиновница Анна Лесонен (Левашова) вновь уволилась их федерального учреждения по собственному желанию. Информацию об этом подтвердила директор музея Елена Богданова.

«Мы расставились по-хорошему. Самые добрые пожелания и благодарность за работу. Анна замечательно выставку организовала, замечательно с коллективом работала. Здесь вопросов никаких нет. Просто человек чего-то другого хочет, больше себя видит в средствах массовой информации, на радио. Человеку хочется больше творческого подхода. Анна себя ищет и, надеюсь, найдет. А музей, видимо, - это не ее. Я же всегда поддержу», - сказала «Столице на Онего» Елена Богданова.

Некоторые источники нашего издания утверждают, что в ближайшее время Анна Лесонен может стать директором Национального театра Карелии. 

Руководитель театра Ирина Шумская скоропостижно скончалась 16 сентября.

Напомним, начальник управления культуры администрации столицы Карелии Анна Лесонен уволилась в конце 2019 года после того, как просидела 4 недели на больничном. Прекратить трудовые отношения с чиновницей в мэрии решили из-за недопустимых высказываний Лесонен в адрес жителей города. Бывший начальник управления культуры убрала захламленную территорию рядом с контейнером и написала об этом пост в соцсети, назвав неаккуратных петрозаводчан «мразью». Потом супруга министра культуры Карелии трудилась специалистом по продвижению сувенирной продукции музея «Кижи». Затем сообщалось, что она возглавила управление по организации концертной деятельности национального ансамбля песни и танца «Кантеле». Но потом вернулась в музей «Кижи» и работала в должности руководителя детского музейного центра.

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