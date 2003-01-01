Экс-депутат парламента Анна Позднякова возглавила объединение «Опора России» в Карелии

Новым руководителем отделения организации «Опора России» в Карелии назначена бывший депутат карельского парламента Анна Позднякова.

Президиум правления «Опоры России» принял такое решение 29 сентября. О назначении сообщил вице-премьер по экономике Олег Ермолаев, который уже провел встречу с Анной Поздняковой.

По словам чиновника, деятельность «Опоры России» направлена на решение актуальных вопросов, с которыми сталкиваются российские предприниматели при ведении бизнеса: правовая защита, привлечение финансирования, получение государственной поддержки, налаживание деловых контактов внутри предпринимательского сообщества и многие другие.

Прежний руководитель «Опоры России» в Карелии Андрей Фицев скончался в начале года.

Напомним, что ранее Анна Позднякова уже была депутатом карельского парламента, в 2018 году выдвигалась на должность главы Петрозаводска, в 2021 году участвовала в выборах в Госдуму от Партии роста. Кроме того, возглавляла АО «Корпорация развития Республики Карелия», работала в акционерном обществе «ПетраГранит». Минувшим летом она в качестве руководителя рассказывала о проекте нового пространства около Карельской филармонии.

Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» — российское общественное объединение, включающее около 450 тысяч предпринимателей.