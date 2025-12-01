Экс-депутат Сергей Пирожников рассказал, какой бизнес сохранил в Карелии

Бизнесмен и экс-депутат Заксобрания Карелии, который сейчас проживает в Дубае, рассказал, что не продал все российское.
Сегодня мы рассказывали об интервью, которое Сергей Пирожников дал Forbes. В частности, он рассказал, что продал проект «Купибилет».
— Да, все российское я продал, очень хорошая была сделка, и я сосредоточился на технологиях AI. Ничего пока хорошего не получается, как ни у кого в мире, в области AI-travel консьержа, то есть естественно, у нас есть продукты, но видно, что они не лучше текущих интерфейсов, — вот так точно звучит цитата бизнесмена. Отметим, что цитата звучит так, что можно подумать, что Пирожников продал вообще все российское. Однако это не так. В комментарии «Столице на Онего» он сообщил, что продал всё, что связано с Россией в проекте «Купибилет», а не вообще всё.
— В Карелии я по-прежнему владею и развиваю камнедобывающий карьер, у меня остаются в собственности камнеобрабатывающий завод, развиваю другие крупные инфраструктурные проекты, — рассказал он нашему изданию.
Напомним, совладелец компании «Купибилет» и экс-депутат Карельского парламента от ЛДПР Сергей Пирожников более пяти лет живет в Дубае. Он стал депутатом Заксобрания Карелии в 2011 году. В 2016 году пробовал стать мэром Петрозаводска. Добавим, что благодаря его инициативе и активному участию в Петрозаводске появился Центр воинской славы.