«Рыбкин рисует, как будто заборы красит»: работы наив-художника из Петрозаводска покоряют новые высоты
01 декабря, 19:10 Статьи
Обществоведение
«Мы видим это вовремя»: как карельские врачи спасают жизнь детей еще до рождения
30 ноября, 17:31 Статьи
Кинотетрис
«По-братски»: о туристах, оленях и электрофорной машине любви
28 ноября, 19:11 Статьи
22:20

Экс-депутат Сергей Пирожников рассказал, какой бизнес сохранил в Карелии

21:15

Петрозаводские врачи удалили пациенту камень через три маленьких отверстия

20:32

В Петрозаводске запретили выходить на лёд

20:01

Известный российский коллекционер приобрел десять картин карельского наив-художника

19:15

Артур Парфенчиков передал ключи от новых автомобилей ветеранам СВО в Петрозаводске

18:35

Более 30 поправок, в том числе по статусу Кургана, внесено в Генплан Петрозаводска

18:08

Количество заболевших ОРВИ продолжает расти в Карелии

17:44

Количество заражённых ВИЧ-инфекцией в Карелии уменьшилось до двух тысяч человек

17:23

Мокрый снег и потепление до +4℃ обещают в Карелии 2 декабря

17:02

Утвержден график выплат пенсий и детских пособий в декабре в Карелии

16:42

Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение об отмене виз

16:22

Старейшая жительница России умерла на 115-м году жизни

16:00

На площади Кирова в Петрозаводске начался монтаж главной новогодней ели

15:48

Элиссан Шандалович провел прием граждан

15:42

Десять автобусов закупят для Петрозаводска до конца года

15:36

Связь для севера: в карельский поселок Малиновая Варакка пришел высокоскоростной интернет

15:26

Стартовала продажа билетов на субсидированные рейсы из Петрозаводска в Минеральные Воды

15:21

Петрозаводчанка потеряла более 1,1 млн рублей из-за мошенников

15:01

В России могут ввести принудительную эмансипацию агрессивных подростков

14:45

Следком заинтересовался обрушением части колонны недавно отремонтированного музея в Сегеже

14:34

В Петрозаводске пройдет выставка-раздача кошек из приюта

14:17

В Карелии прошел «самый жаркий танцевальный чемпионат на севере»

13:52

Жителей Карелии предупредили о возможных отключениях электричества в начале декабря

13:21

Пять человек человек пострадали в ДТП на трассах Карелии в выходные

13:09

Скончалась заслуженный врач Карелии, психиатр Светлана Герасёва

12:49

В Петрозаводске за выходные отстранили от управление 13 водителей

12:19

В Карелии на конькобежном стадионе заменяют устаревшую систему освещения для занятий вечерним спортом

12:02

Ольга Шмаеник предложила направить на ремонт двух дорог в Пряже почти 39 млн рублей

11:55

Путин подписал указ об отмене виз для туристов из Китая

11:48

В Карелии на мужчину завели два уголовных дела за хранение пороха и патронов

11:32

В Карелии с начала года падение в обрабатывающей промышленности, но рост производства металлоконструкций и крошки

11:10

На Солнце произошла одна из сильнейших вспышек 2025 года

10:59

Пьяный водитель устроил ДТП на Лососинском шоссе в Петрозаводске

10:48

Ученые ПетрГУ разработали антистресс для рыб

10:32

44-летнего мужчину сбили в Петрозаводске

10:16

В Суоярви горел расселенный многоквартирный дом

09:55

Мошенники обманули школьницу из Петрозаводска под предлогом бонусов в игре

09:31

Финляндия планирует использовать спутники для наблюдения за границей с Россией

08:59

Стало известно, когда в Петрозаводске установят памятник генералу Валериану Фролову

08:39

Экс-депутат Заксобрания Карелии, бизнесмен Сергей Пирожников рассказал Forbes, что продал «Купибилет»

08:19

1 декабря во всем мире отмечается День борьбы со спидом

08:03

В Петрозаводске покажут фильмы Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка»

07:42

Северные районы Карелии 1 декабря ждут снегопады

07:22

Сортавальские конькобежцы смогут тренироваться в темное время суток

07:01

В Минпросвещения заявили о рекордном интересе школьников к учебе в колледжах

06:41

«Было предостаточно времени…» Депутат Госдумы Сергей Боярский рассказал о будущем WhatsApp*

00:10

Карельские хлебозаводы успокоили любителей ржаного хлеба в республике

20:31

В Суоярви волк попытался утащить в лес собаку

19:46

Карельские ученые провели Географический диктант не только в республике, но и в Антарктиде

19:02

От черно-белой фотографии до 3D снимка: отделению УЗИ Республиканского перинатального центра исполнилось 30 лет

17:45

Мокрый снег, дождь: прогноз погоды на 1 декабря

17:01

Лыжную базу и биатлонный комплекс обнесут забором в Костомукше

16:00

ВЦИОМ: 86% россиян считают материнство трудной работой

15:01

Мошенники обманули женщину, у которой сын погиб на СВО

14:01

Хозяйская лайка покусала ребенка в одном из поселков в Карелии

13:16

Бревенчатая баня горела в вепсском селе в Карелии

12:32

677 кг в 44 оттенках: спасатели мозаичного панно в Питкяранте провели ревизию запасов смальты для реставрации

12:06

Жителям Карелии напомнили о штрафах за езду на летней резине с 1 декабря

11:32

В Госдуме предложили ввести в обращение новую купюру

11:01

В России началась третья фаза клинических испытаний вакцины против аллергии на пыльцу березы

10:31

«Шансы были, но мы ими не воспользовались»: «Динамо-Карелия» провело первую игру выездной серии

10:01

На трассе «Фонтаны» установили еще одни семейные качели

09:29

Стало известно, кому с 1 декабря повысят пенсии

09:00

Госавтоинспекция Карелии проведет в декабре масштабные рейды

07:16

В Госдуме рассказали, какие новые законы вступают в силу в декабре

00:10
Экс-депутат Сергей Пирожников рассказал, какой бизнес сохранил в Карелии
Сегодня 21:15 Общество
Бизнесмен и экс-депутат Заксобрания Карелии, который сейчас проживает в Дубае, рассказал, что не продал все российское.

фото: © Сергей Пирожников / ВК

Сегодня мы рассказывали об интервью, которое Сергей Пирожников дал Forbes. В частности, он рассказал, что продал проект «Купибилет».

— Да, все российское я продал, очень хорошая была сделка, и я сосредоточился на технологиях AI. Ничего пока хорошего не получается, как ни у кого в мире, в области AI-travel консьержа, то есть естественно, у нас есть продукты, но видно, что они не лучше текущих интерфейсов, — вот так точно звучит цитата бизнесмена. Отметим, что цитата звучит так, что можно подумать, что Пирожников продал вообще все российское. Однако это не так. В комментарии «Столице на Онего» он сообщил, что продал всё, что связано с Россией в проекте «Купибилет», а не вообще всё.

— В Карелии я по-прежнему владею и развиваю камнедобывающий карьер, у меня остаются в собственности камнеобрабатывающий завод, развиваю другие крупные инфраструктурные проекты, — рассказал он нашему изданию.

Напомним, совладелец компании «Купибилет» и экс-депутат Карельского парламента от ЛДПР Сергей Пирожников более пяти лет живет в Дубае. Он стал депутатом Заксобрания Карелии в 2011 году. В 2016 году пробовал стать мэром Петрозаводска. Добавим, что благодаря его инициативе и активному участию в Петрозаводске появился Центр воинской славы.

