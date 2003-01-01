Экс-депутат Заксобрания Карелии, бизнесмен Сергей Пирожников рассказал Forbes, что продал все российское

Совладелец компании «Купибилет» и экс-депутат Карельского парламента от ЛДПР Сергей Пирожников более пяти лет живет в Дубае. Он дал интервью сетевому изданию »Forbes».

Сергей Пирожников дал большое интервью изданию Forbes, рассказал о ведении бизнеса в Дубае. Кстати, у него уже не «Купибилет», а «Купи.ком».

— Да, все российское я продал, очень хорошая была сделка, и я сосредоточился на технологиях AI. Ничего пока хорошего не получается, как ни у кого в мире, в области AI-travel консьержа, т. е. естественно, у нас есть продукты, но видно, что они не лучше текущих интерфейсов.

Сейчас мы работаем над тем, чтобы продавать мультимодальные билеты, ну, например, стыковки поезда с самолетом, когда едешь из какого-то небольшого города, чтобы можно было это сделать, — поделился Сергей.

Сергей много путешествует. Чаще по миру. В России он признался не так много регионов посетил - 20-25. На вопрос о любимом месте в стране он не смог ответить односложно.

— В России Карелия, где я провел столько времени, это одно из моих любимых мест, Петербург, где я родился, это вообще мое любимое место, особенно летом — зиму, осень, слякоть я не очень люблю, но тем не менее, у природы нет плохой погоды. В России, честно говоря, я не так много путешествовал, может быть, регионов 20 или 25, но везде красиво, Красноярск классный город, Казань. В Казани я очень люблю бывать. У меня там друзей много. Если выбирать одно, сложно между Карелией и Петербургом определиться, — поделился Сергей Пирожников.

Он дал напутствие всем, кто хочет заниматься бизнесом.

— Пожелание такое, что бороться можно всегда, даже в портере, даже если очень плохо, судьба может измениться, завтра может быть очень хорошо, никогда не отчаивайтесь, читайте письмо Сенеке к Луцилию. Во-вторых, смотрите больше по сторонам для того, чтобы хорошо жить. Деньги, конечно, нужны, но, как правило, не так много, как люди на это тратят, — сказал Пирожников.

Добавим, что он, по его признанию, тратит не больше 30 тысяч долларов в месяц.

Напомним, Сергей Пирожников стал депутатом Заксобрания Карелии в 2011 году. В 2016 году пробовал стать мэром Петрозаводска. Добавим, что благодаря его инициативе и активному участию в Петрозаводске появился Центр воинской славы.

