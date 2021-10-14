Реклама

Экс-депутат Заксобрания Карелии Сергей Пирожников купил яхту в Эмиратах и назвал ее в честь малой родины

Новости. Общество
10:43, 14 Октября 2021
фото: © Сергей Пирожников / instagramm

Новости партнеров

Экс-парламентарий Сергей Пирожников переехал в Арабские Эмираты и сегодня рассказывает своим подписчикам о жизни в одной из самых богатых стран.

В соцсети он опубликовал пост, в котором сообщил, что недавно купил яхту и назвал ее в честь малой родины — Corelia.

Ранее сообщалось, что Пирожников принял участие в откровенном шоу свиданий на ТНТ, а также бывший парламентарий рассказывал, что погрузился на дно в батискафе и отыскал там бутылку вина, что прыгал с моста на водопадах Виктория в Зимбабве и многое другое.

Напомним, Сергей Пирожников не только экс-депутат карельского парламента, но и основатель одного из крупнейших российских сервисов по покупке авиабилетов «Купибилет». В конце 2020 года он принял решение переехать в Арабские Эмираты. Сегодня он проживает в Дубае и уже точно решил для себя, что лучше места для жизни нет.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Эксперд
2021-10-14 10:46:31
А порностудию в честь кого назвал ?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.10.2021, 09:53
В Минздраве Карелии рассказали, как будут получать медпомощь непривитые от коронавируса
12.10.2021, 12:34
В Карелии вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест
09.10.2021, 16:12
Любарский возразил критикам сельскохозяйственной ярмарки в Петрозаводске
12.10.2021, 12:53
Стало известно, когда введут ограничения для посещения поликлиник и больниц Карелии
07.10.2021, 07:25
Выжил лишь один: стали известны подробности трагедии с затонувшим катером в Белом море
08.10.2021, 17:02
Молокозаводы Карелии ведут свою игру?

Чтиво

04.10.2021 09:00
Без политики
Лечим астигматизм по-новому
Лазерная коррекция зрения позволяет пациентам с астигматизмом восстановить зрение и избавиться от необходимости носить очки или контактные линзы.
«Мы рассказываем о том, чем живут люди в карельской глубинке» 3
30.09.2021 15:27
«Женщину надо уметь красиво нарисовать, это очень трудно»
29.09.2021 12:28
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»