Экс-депутат Заксобрания Карелии Сергей Пирожников купил яхту в Эмиратах и назвал ее в честь малой родины

Экс-парламентарий Сергей Пирожников переехал в Арабские Эмираты и сегодня рассказывает своим подписчикам о жизни в одной из самых богатых стран.

В соцсети он опубликовал пост, в котором сообщил, что недавно купил яхту и назвал ее в честь малой родины — Corelia.

Ранее сообщалось, что Пирожников принял участие в откровенном шоу свиданий на ТНТ, а также бывший парламентарий рассказывал, что погрузился на дно в батискафе и отыскал там бутылку вина, что прыгал с моста на водопадах Виктория в Зимбабве и многое другое.

Напомним, Сергей Пирожников не только экс-депутат карельского парламента, но и основатель одного из крупнейших российских сервисов по покупке авиабилетов «Купибилет». В конце 2020 года он принял решение переехать в Арабские Эмираты. Сегодня он проживает в Дубае и уже точно решил для себя, что лучше места для жизни нет.