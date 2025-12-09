Экс-депутат Заксобрания Карелии Тимур Зорняков приговорен к 12 годам колонии

Бывший депутат Заксобрания Карелии, экс-депутат Петросовета, бывший руководитель Центра спортивной подготовки Тимур Зорняков отправится в колонию строгого режима на 12 лет.

Такой приговор в отношении 53-летнего Зорнякова за целый набор серьезных преступлений сегодня, 10 декабря, огласил 1-й Западный окружной военный суд Санкт-Петербурга. Суд прошел в закрытом режиме. Как пишут наши коллеги из издания «Фактор», он лишен звания подполковника запаса. Также суд постановил взыскать с Центра спортивной подготовки 1 млн 80 тысяч рублей. Выплатить компенсацию морального вреда маме погибшего воодителя Валентина Ботнера 2 млн рублей, кроме того, сохранен арест на автомобиль БМВ. Дело рассматривали в особом порядке, по всей видимости в связи с тем, что Зорняков сотрудничал со следствием.

Напомним, что экс-депутат Заксобрания Карелии от ЛДПР и экс-депутат от Партии пенсионеров в Петросовете Тимур Зорняков признан виновным в убийстве и покушении на убийство двух лиц, совершенных по найму общеопасным способом. Это касается событий 2002 года. Зорняков выстрелил из гранотомета по автомобилю бизнесмена Леонида Белуги. В результате 28-летний водитель погиб на месте. Предприниматель и тогда еще депутат Заксобрания Карелии Белуга не пострадал.

Добавим, что Зорнякова также обвинили в склонении лица к незаконному получению сведений, составляющих государственную тайну, а также в превышении должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности и присвоение вверенного имущества в крупном размере.

Тимур Зорняков был задержан в мае 2024 года.