Экс-депутата Тимура Зорнякова будут судить за убийство 2002 года

Напомним , что в апреле этого года Зорняков был отпущен под домашний арест.

Кроме того, Зорнякова обвиняют в склонении лица к незаконному получению сведений, составляющих государственную тайну, а также в превышении должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности и присвоение вверенного имущества в крупном размере. Это более свежие преступления.

Наши коллеги из издания «Фактор-Новости» выяснили, что обвинение в убийстве касается событий 2002 года. Многие петрозаводчане помнят покушение на бизнесмена Леонида Белугу, когда неизвестный выстрелил на набережной Варкауса из гранатомёта в его автомобиль. В авто находились сам Белуга и его охранник-водитель. В результате 28-летний водитель погиб на месте. Предприниматель и тогда еще депутат Заксобрания Карелии Белуга не пострадал. Предполагаемым стрелявшим по заказу в бизнесмена и был Тимур Зорняков.

Информация об начале суда опубликована на сайте данного ведомства. Набор инкриминируемых Зорнякову преступлений внушительный. Но самое серьезное обвинение — убийство и покушение на убийство двух лиц, совершенное по найму общеопасным способом.

