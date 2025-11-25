Экс-депутата Тимура Зорнякова будут судить за убийство 2002 года

27 ноября 1-го Западный окружной военный суд в Петербурге начнет рассмотрение дела экс-депутата Заксобрания и Петросовета, бывшего директора Центра спортивной подготовки 53-летнего Тимура Зорнякова.
Информация об начале суда опубликована на сайте данного ведомства. Набор инкриминируемых Зорнякову преступлений внушительный. Но самое серьезное обвинение — убийство и покушение на убийство двух лиц, совершенное по найму общеопасным способом.
Наши коллеги из издания «Фактор-Новости» выяснили, что обвинение в убийстве касается событий 2002 года. Многие петрозаводчане помнят покушение на бизнесмена Леонида Белугу, когда неизвестный выстрелил на набережной Варкауса из гранатомёта в его автомобиль. В авто находились сам Белуга и его охранник-водитель. В результате 28-летний водитель погиб на месте. Предприниматель и тогда еще депутат Заксобрания Карелии Белуга не пострадал. Предполагаемым стрелявшим по заказу в бизнесмена и был Тимур Зорняков.
Кроме того, Зорнякова обвиняют в склонении лица к незаконному получению сведений, составляющих государственную тайну, а также в превышении должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности и присвоение вверенного имущества в крупном размере. Это более свежие преступления.
Напомним, что в апреле этого года Зорняков был отпущен под домашний арест.