Экс-депутату и бизнесмену Виталию Красулину смягчили приговор

Верховный суд изменил наказание экс-депутату Законодательного собрания Карелии Виталию Красулину.
Сегодня судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда смягчила наказание экс-депутату Законодательного собрания Карелии Виталию Красулину.
В колонии он проведет 3 года 6 месяцев. Напомним, ранее Петрозаводский суд приговорил его к 4 годам лишения свободы. Он был признан виновным в даче взятки должностному лицу. Преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. В ходе разбирательства из объема обвинения исключили пункт про группу лиц по предварительному сговору, пояснили «Столице на Онего» в прокуратуре Карелии. Поэтому и приговор был смягчен на полгода. Апелляционное определение может быть обжаловано в Третьем кассационном суде общей юрисдикции, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Карелии.
Добавим, ранее Петрозаводский суд вынес приговор сыну Виталия Красулина — бизнесмену Артему Красулину. Его дело было переквалифицировано из «дачи взятку» в «посредничество». Судья Денис Катанандов назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком 4 года и штрафом в размере 6 млн рублей. Вину в совершенном преступлении мужчина признал полностью.
Напомним суть дела обоих. Виталий Красулин вместе с сыном Артемом обвинялись в даче взятки в сумме 200 тысяч рублей из предварительно оговоренных не менее 600 тысяч рублей сотруднику УФСБ России по РК за своевременное информирование о проведении в отношении Красулина-старшего оперативно-розыскных мероприятий в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве при организации поставок общественного питания в ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В. А. Баранова». После передачи очередной части взятки 28 мая 2024 года отец и сын Красулины были задержаны правоохранительными органами.