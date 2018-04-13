Экс-директор санатория "Марциальные воды" подозревается в хищении 10 млн рублей

МВД Карелии возбудило уголовные дела в отношении бывших руководителей санатория "Марциальные воды", сообщает ведомство.

По материалам управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Карелии возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями. Фигурантами являются бывшие руководители одного из карельских лечебно-оздоровительных учреждений", - говорится в сообщении.

Так, бывшему директору санатория Александру Матиешину инкриминируется использование своих полномочий вопреки законным интересам организации и регионального правительства, которому принадлежит 51% уставного капитала.

По версии правоохранительных органов, Матиешин заключил с двумя организациями договоры о продаже путевок в лечебно-профилактическое учреждение. Фирмы, фактически принадлежавшие ему, получали в качестве вознаграждения процент процентов от выручки.

В дальнейшем руководитель санатория со своим подчиненным организовал работу так, что люди, желавшие приобрести путевки, обращались не в медицинское учреждение, а в те самые фирмы, с которыми были заключены агентские договоры. В результате противоправных действий сумма незаконного удержания составила не менее 10 млн рублей.

В ходе следственно-оперативных мероприятий было установлено, что второй фигурант Илья Филиппенко – похитил более 5 млн рублей, которые должны были поступить на счета фирм в качестве оплаты за путевки.

В настоящее время в отношении подозреваемых следственный комитет возбудил уголовные дела по ч. 1 ст. 201 и по ч.4 ст. 159 УК РФ (злоупотребление полномочиями и мошенничество). Один из фигурантов заключен под стражу, второй находится под подпиской о невыезде.