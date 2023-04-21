Экс-директор школы в Карелии пойдет под суд за хищение двух телевизоров

Бывшая директор средней школы в Пряжинском районе пойдет под суд по обвинению в растрате, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокурор Пряжинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 63-летнего бывшего директора ведлозерской средней общеобразовательной школы. Женщину обвинили в растрате.

По версии следствия, с декабря 2021 по июль 2022 года директор похитила из школы два телевизора, которыми распорядилась по собственному усмотрению.

В результате администрации Пряжинского района как учредителю школы был причинен материальный ущерб на общую сумму более 90 тысяч рублей.

Телевизоров хватились во время инвентаризации после назначения на должность нового директора школы. Технику удалось вернуть.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело направят в Пряжинский районный суд, сообщили в прокуратуре Карелии.



Женщине грозит до шести лет колонии.