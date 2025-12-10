Экс-директору Медвежьегорского интерната вынесен приговор за присвоение денег умерших постояльцев

Медвежьегорский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора ГБСУ СО РК «Медвежьегорский психоневрологический интернат» Дмитрия Плехова.

Он осужден по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное с использованием своего служебного положения). Как рассказали в прокуратуре Карелии, судом установлено, что в период с февраля по май 2025 года обвиняемый, используя вверенные ему банковские карты двоих умерших престарелых получателей социальных услуг, обналичивал через банкомат в Медвежьегорске и присваивал хранившиеся на банковских счетах указанных граждан пенсионные накопления. Ущерб от преступных действий составил 126 тысяч рублей.

В ходе предварительного расследования мужчина признал вину и возместил причиненный ущерб. В августе текущего года он освобожден от занимаемой должности и уволен из учреждения.

Суд приговорил виновного к наказанию в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок 2 года.

Ранее прокуратура провела проверку в интернете Медвежьегорска после жалоб на ужасное состояние учреждения.