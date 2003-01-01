РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Личное мнение
«Туризм в Карелии – это одна большая Шуньгская ярмарка»: что думает турбизнес о себе
06 декабря, 08:30 Статьи
Кинотетрис
«Волчок»: на больших экранах – остросюжетный боевик со сногсшибательной энергетикой
05 декабря, 16:23 Статьи
Обществоведение
«Он вроде есть, но его как бы нет»: как изменился раздельный сбор после ухода компании «Эколайн»
05 декабря, 13:23 Статьи
Новости

Глава Петрозаводска Инна Колыхматова: «Горожане рады, что убрали желтые контейнеры»

10:36

Экс-глава Карелии Андрей Нелидов трудоустроился на работу за границей

10:20

Шесть пешеходов и одного электросамокатчика сбили в Петрозаводске на прошлой неделе

10:05

Центр здоровья в петрозаводской поликлинике получил новое оборудование

09:58

25-летний житель Прионежского района избил гостью из-за ложных обвинений

09:29

Стала известна стоимость пенсионного коэффициента в 2026 году

08:59

В десятках домов в Петрозаводске до вечера отключат воду

08:39

России может грозить новая пенсионная реформа из-за демографического дисбаланса

08:20

Пёс, потерявший дом при пожаре в Петрозаводске, обрёл новую семью

08:00

В Петрозаводске определены аварийные дома, которые снесут в Октябрьском районе

07:40

В Петрозаводске стартовал фестиваль «Зимние фонтаны»

07:20

В России могут ввести отсрочку от армии для выпускников колледжей и техникумов

07:00

В Карелии спустя 12 лет встретились в лесу загадочные «ледяные волосы»

06:40

На Земле ожидаются сильные магнитные бури и полярные сияния

00:10

NASA снова заметила загадочного «пришельца» из глубин космоса

21:02

Потребление алкоголя в России упало до минимума в 21 веке

20:00

Каждый третий житель Карелии планирует купить загородную недвижимость в 2026 году

19:02

Производство товаров в Карелии стало лидером по сферам высокооплачиваемых вакансий

18:02

В ближайшие сутки в Карелии ожидаются снегопады, на дорогах — гололедица

17:01

ГИБДД опровергла планы по ограничению регистрации старых автомобилей

16:02

В Карелии под Петрозаводском строят современный туркомплекс за 20 млн рублей

15:02

В селе Святозеро Пряжинского района полностью сгорел частный дом

14:02

В Петрозаводске изменится организация движения на одном из перекрёстков

13:00

В Карелии молодой человек может лишиться свободы до 5 лет за кражу алкоголя и сигарет

12:01

Артур Парфенчиков обозначил задачи «Единой России» в Карелии

11:02

Фигуристка из Карелии первой в истории стала Мастером спорта России

10:01

Из «Артека» вернулась самая большая в этом году делегация карельских детей

09:01

Фестиваль «Зимние фонтаны» стартует в Петрозаводске

08:31

Жителей Карелии предупреждают о плановом отключении электричества

08:01

МАГАТЭ: саркофаг на Чернобыльской АЭС утратил функции безопасности

00:11
Экс-глава Карелии Андрей Нелидов трудоустроился на работу за границей
Сегодня 10:20 Общество
Поделиться

68-летний бывший глава Карелии и экс-директор музея «Кижи», который 5,5 лет провел за решеткой, нашел работу в Турции.

фото: © Столица на Онего

Информацию об этом выяснили наши коллеги из издания «Фактор». По информации издания, бывший глава Карелии Андрей Нелидов занимается строительством атомной электростанции «АККУЮ» на средиземноморском побережье Турции. Нашим коллегам он сообщил, что работает в Турции на строящейся с 2018 года первой в этой стране АЭС уже около 2 лет. Занимает должность советника руководителя строительства по экономическим вопросам. Проживают российские специалисты в поселке Ташудзу, находящемся в 40 км от будущей атомной станции.

Напомним, Андрей Нелидов, возглавлявший Карелию с 2010 по 2012 год и работавший директором музея-заповедника «Кижи» с 2013 по 2015 год, был осужден в 2018 году за получение взяток на общую сумму 4,6 млн рублей. Суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима и крупному штрафу. Экс-губернатор был освобожден условно-досрочно в марте 2021 года, отбыв 5,5 лет. Какое-то время он работал инженером в горно-металлургической компании «Норильский никель».

Недавно в СМИ прошла информация, что в Петрозаводске выставлена на продажу роскошная квартира предположительно как раз Андрея Нелидова.

Обсудить (0) в ленту
РЕКЛАМА
Новый пешеходный переход со светофором появится рядом с ЖК «Флотилия» в Петрозаводске
В ЖК «Флотилия» видовые квартиры продаются по минимальной цене - 109 000 руб/ м2
«Терпеть боль — не проявление силы»: как сохранить мужское здоровье в XXI веке

Карельские врачи рассказали о простых правилах профилактики заболеваний, которые наиболее часто беспокоят современных мужчин.

Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение