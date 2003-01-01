Экс-глава Карелии Андрей Нелидов трудоустроился на работу за границей

68-летний бывший глава Карелии и экс-директор музея «Кижи», который 5,5 лет провел за решеткой, нашел работу в Турции.

Информацию об этом выяснили наши коллеги из издания «Фактор». По информации издания, бывший глава Карелии Андрей Нелидов занимается строительством атомной электростанции «АККУЮ» на средиземноморском побережье Турции. Нашим коллегам он сообщил, что работает в Турции на строящейся с 2018 года первой в этой стране АЭС уже около 2 лет. Занимает должность советника руководителя строительства по экономическим вопросам. Проживают российские специалисты в поселке Ташудзу, находящемся в 40 км от будущей атомной станции.

Напомним, Андрей Нелидов, возглавлявший Карелию с 2010 по 2012 год и работавший директором музея-заповедника «Кижи» с 2013 по 2015 год, был осужден в 2018 году за получение взяток на общую сумму 4,6 млн рублей. Суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима и крупному штрафу. Экс-губернатор был освобожден условно-досрочно в марте 2021 года, отбыв 5,5 лет. Какое-то время он работал инженером в горно-металлургической компании «Норильский никель».

Недавно в СМИ прошла информация, что в Петрозаводске выставлена на продажу роскошная квартира предположительно как раз Андрея Нелидова.