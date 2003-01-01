Экс-глава карельского Следкома назначен федеральным инспектором по Петербургу

Евгений Швец после ухода из Следкома РК получил должность в Санкт-Петербурге.

Бывший руководитель следственного управления СК России по Карелии Евгений Швец получил новое назначение. Он стал федеральным инспектором по Санкт-Петербургу. О этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

Евгений Швец возглавлял карельский Следком с 2019 года. В начале августа 2025 года он подал рапорт об увольнении в связи с выходом на пенсию и был освобожден от должности.

Швец родился в Иркутске в 1977 году. Он окончил Санкт-Петербургский университет МВД России. До работы в Карелии он занимал различные должности в правоохранительных органах Санкт-Петербурга, включая службу в наркоконтроле и прокуратуре.

Новым исполняющим обязанности руководителя следственного управления СК по Карелии назначен Андрей Степанов, ранее работавший заместителем руководителя новгородского следственного управления.