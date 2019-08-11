Экс-глава Корпорации развития Карелии рассказал о деградации малого бизнеса

Бывший вице-премьер правительства Карелии Юрий Савельев рассказал, кто такие "бизнес-цыгане" и почему в регионах фактически отсутствуют самостоятельные бизнес-структуры.

Меры поддержки часто концентрируются на воспроизводстве чужих бизнес-моделей. Например, на распространении франшиз, а не поддержке лидерских и самостоятельных бизнес-проектов, отметил Юрий Савельев.

Поддержка государственными институтами подобной модели способствует лишь усилению концентрации денег и управленческих компетенций в федеральном центре и крупных городах.

По словам экс-главы Корпорации развития Карелии, отсутствуют элементарные экономические знания и навыки предпринимательской деятельности у молодежи. А складывающийся негативный образ предпринимателя, как потенциального нарушителя закона отбивает желание к открытию собственного бизнеса.

Подробности читайте в материале "Не стоит удивляться, что малый бизнес постепенно деградирует как класс".