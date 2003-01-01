Экс-глава Медвежьегорского психоневрологического интерната пойдет под суд за присвоение денег умерших постояльцев

В Карелии утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора ГБСУ СО РК «Медвежьегорский психоневрологический интернат».

Об этом сообщают прокуратура Карелии и Следственный комитет РК. В ведомствах не называют фамилию, но речь, по нашим данным идет о 48-летнем Дмитрии Плехове.

Экс-глава учреждения придумал свой способ, как заработать на мертвых душах. По версии следствия, с которой позже согласился и сам обвиняемый, в период с февраля по май 2025 года директор, используя вверенные ему банковские карты двоих умерших престарелых получателей социальных услуг, обналичивал через банкомат в городе Медвежьегорске и присваивал хранившиеся на банковских счетах указанных граждан пенсионные накопления. Ущерб от преступных действий составил 126 тысяч рублей.

В ходе предварительного расследования мужчина признал вину и возместил причиненный ущерб. В августе текущего года он освобожден от занимаемой должности и уволен из учреждения.

Тем не менее, было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное с использованием своего служебного положения). После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Медвежьегорский районный суд для рассмотрения по существу.

В Следкоме добавили, что противоправная деятельность должностного лица была выявлена в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОМВД России по Медвежьегорскому району.

Ранее прокуратура провела проверку в интернета Медвежьегорска после жалоб на ужасное состояние учреждения.