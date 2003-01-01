Экс-глава Минприроды Карелии Алексей Щепин также задержан в рамках дела о продаже «Автоспетранса»  

Третьим задержанным по резонансному делу о продаже «Автоспецтранса» оказался бывший руководитель Министерства природы Карелии Алексей Щепин.

Он также проходит по статье 159 ч.4 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере. Его, как и ранее Ивана Новикова и Владимира Кванина, арестовали на 2 месяца. Все трое проходят по одному делу о продаже доли «Автоспецтранса».

Напомним, что в начале 2021 года ООО «МЦЕ Инвест Рус» - дочерняя фирма компании из Чешской республики «МЦЕ Инвест Интернешнл» - купило 51,06 % доли подконтрольного правительству Карелии ООО «Автоспецтранс» - нынешнего КЭО. Остальные 48,94 % доли остались за АО «Корпорация развития Республики Карелия», которая и была учредителем «Автоспецтранса».

В итоге, контрольная доля «Автоспецтранса» была продана всего лишь за 24 миллиона рублей. В результате, контроль над приносящим немалые доходы мусорным бизнесом (в 2020 году «Автоспецтранс» получил выручку в сумме 1,1 миллиарда рублей, что на 198 миллионов рублей, или на 23,1% больше, чем годом раньше) в Карелии перешел из государственных в частные руки. При этом, у входящего в состав соучредителей фирмы ООО «МЦЕ Инвест Рус» Владимира Кванина оказалось 2% доли (7,3 миллиона рублей) в ее уставном капитале. Иван Новиков, в то время управлял мусорным регоператором. А Алексей Щепин был главой Минприроды.

Алексей Щепин с 2017 года трудился министром природных ресурсов и экологии Республики Карелия. Однако с 2021 года Алексей Щепин оказался в центре неприятной уголовной истории. Дело расследовалось в Бурятии, где Щепин более 10 лет назад возглавлял Республиканское агентство лесного хозяйства. Дело было возбуждено из-за вырубленных 20 гектаров леса в Кабанском районе в ЦЭЗ Байкальской природной территории и водоохранной зоны озера Байкал. В июле 2021 года суд в Улан-Удэ приговорил Щепина к четырем годам лишения свободы условно с лишением права занимать определенные должности. В мае 2022 года Восьмой кассационный суд в Кемерове оставил в силе обвинительный приговор. В феврале 2022 года прокуратура Бурятии подала к Щепину иск на 28,8 млн рублей с требованием компенсации ущерба за рубку леса у озера. Суд первой инстанции удовлетворил иск, однако Щепин подал жалобу в Верховный суд Карелии. В октябре 2022 года решение о такой сумме устоялось.

После приговора суда в июле 2021 года Щепин уволился по собственному желанию с поста регионального министра природных ресурсов и экологии. Правда, из правительства не ушел. До 2022 года он занимал должность первого заместителя министра природных ресурсов Карелии.