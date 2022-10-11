Экс-глава Минтранса Карелии Кайдалов не знает, кто ему подсунул взятку

Бывший глава Минтранса Карелии Алексей Кайдалов не знает, кто и каким образом положил в карман его дубленки деньги, которые следствие признает взяткой.

Защита бывшего главы республиканского Минтранса Алексея Кайдалова просит суд вынести в отношении экс-чиновника оправдательный приговор. Об этом заявила адвокат Светлана Радзевичус в ходе прений.

В частности, адвокаты подвергли критике доводы обвинения по поводу финального эпизода передачи взятки бывшему карельскому чиновнику, после которого он и был задержан. По оценке защиты, в распоряжении обвинения нет прямых свидетельств непосредственной передачи денег экс-министру. По оценке защиты, сам подсудимый мог получить сверток с деньгами без своего ведома. Кроме того, на руках задержанного главы Минтранса не было обнаружено «свечение» после контакта с криминалистическим препаратом «Тушь 7», который используют оперативники в работе.

Алексей Кайдалов утверждает, в свою очередь, что не в курсе, кто положил ему деньги в карман дубленки.

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