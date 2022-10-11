890x80
Реклама
Что искали жители Карелии в интернете в сентябре?
11.10.2022 12:15
Удар по желудку
Новое
Сегодня 13:22
Ошибочно мобилизованные россияне получат выплаты
23.10.2022 20:30

Экс-глава Минтранса Карелии Кайдалов сравнил обвинения в свой адрес с материалами журнала «Крокодил»

Новости. Криминал
14:06, 24 Октября 2022
фото: коллаж © «Столица на Онего»

Новости партнеров

В Петрозаводском горсуде обвиняемый в получении взяток экс-министр выступил с последним словом.

В понедельник, 24 октября, бывший министр дорожного хозяйства, транспорта и связи Карелии Алексей Кайдалов произнес в суде последнее слово. 

Подсудимый настаивает на своей невиновности. А также на том, что государственным обвинителям не удалось доказать его причастность к преступлениям.

«Фактически сторона обвинения устранилась от доказывания моего участия в преступлении. Уголовное дело было просто прочитано обвинением, и никоим образом не исследовано. Это материал для журнала «Крокодил», то, что здесь происходило», — заявил на заседании суда экс-министр.

В последнем слове Алексей Кайдалов обратил внимание судьи Александра Меркова на то, что позиция гособвинения, на его взгляд, не выдерживает никакой критики, и что он рассчитывает на справедливый приговор.

«Реалии наших дней таковы, что для вынесения справедливого приговора, помимо объективности, справедливости и беспристрастности, я считаю, что судье необходимо иметь еще и настоящее мужество. Ваша честь, я желаю вам этого мужества», — заявил экс-министр.

Приговор Кайдалову судья Мерков огласит 21 ноября. Подробнее читайте в материале нашего издания «Экс-глава Минтранса Карелии: «Ваша честь, я желаю вам мужества». 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.10.2022, 23:09
Экстренные службы Петрозаводска подняты по сигналу тревоги со сборного пункта военкомата (СРОЧНО)
21.10.2022, 08:20
В Карелии реконструируют два пункта пропуска на границе с Финляндией
19.10.2022, 12:15
На портале Госуслуг мошенники взломали личные кабинеты жителей Карелии и набрали кредитов
18.10.2022, 10:29
В Финляндии пригрозили отобрать имущество у россиян
18.10.2022, 11:21
Жительница Петрозаводска: «Торговцы ряпушкой топчут ногами кустики, получая прибыль»
21.10.2022, 06:40
Рота мобилизованного директора ЕДДС Петрозаводска Измайлова отправится в зону спецоперации

Аналитика

Сегодня 13:41
Обществоведение
Экс-глава Минтранса Карелии: «Ваша честь, я желаю вам мужества»
Бывший министр дорожного хозяйства, транспорта и связи Алексей Кайдалов, обвиняемый в получении взяток при реконструкции аэропорта «Петрозаводск», выступил в суде с последним словом.
Развитие Кургана продолжится с учетом мнения ученых
21.10.2022 17:09
Почему у нас не будет связи, как в Норвегии?
21.10.2022 13:49
Чем опасен варикоз, если его не лечить?
21.10.2022 12:42
Евгений Воскобойников: «У строителей такая профессия — мы оставляем о себе память на многие годы».
21.10.2022 09:02
Коммунальная чистка
18.10.2022 10:20
Санкции ударили по-живому
14.10.2022 16:01
«Дорогие мои старики…»
13.10.2022 12:42
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 13:22
Уроки выживания
Удар по желудку
Как стрессы влияют на болезни желудочно-кишечного такта, и что с этим делать — советы опытного врача-гастроэнтеролога из Петрозаводска в рубрике «Уроки выживания».
«Дом культуры»: уютное арт-пространство для всей семьи
14.10.2022 16:00
Этнологическая экспертиза Баренц-региона
13.10.2022 10:07
архив чтиво

Медиа

ЧЕМПИОНАТ КАРЕЛИИ ПО БОДИБИЛДИНГУ И ФИТНЕСУ ПРОШЕЛ В КОНДОПОГЕ
26.09.2022 16:20
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.