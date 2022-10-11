Экс-глава Минтранса Карелии Кайдалов сравнил обвинения в свой адрес с материалами журнала «Крокодил»

В Петрозаводском горсуде обвиняемый в получении взяток экс-министр выступил с последним словом.

В понедельник, 24 октября, бывший министр дорожного хозяйства, транспорта и связи Карелии Алексей Кайдалов произнес в суде последнее слово.



Подсудимый настаивает на своей невиновности. А также на том, что государственным обвинителям не удалось доказать его причастность к преступлениям.



«Фактически сторона обвинения устранилась от доказывания моего участия в преступлении. Уголовное дело было просто прочитано обвинением, и никоим образом не исследовано. Это материал для журнала «Крокодил», то, что здесь происходило», — заявил на заседании суда экс-министр.



В последнем слове Алексей Кайдалов обратил внимание судьи Александра Меркова на то, что позиция гособвинения, на его взгляд, не выдерживает никакой критики, и что он рассчитывает на справедливый приговор.



«Реалии наших дней таковы, что для вынесения справедливого приговора, помимо объективности, справедливости и беспристрастности, я считаю, что судье необходимо иметь еще и настоящее мужество. Ваша честь, я желаю вам этого мужества», — заявил экс-министр.



Приговор Кайдалову судья Мерков огласит 21 ноября. Подробнее читайте в материале нашего издания «Экс-глава Минтранса Карелии: «Ваша честь, я желаю вам мужества».