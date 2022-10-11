Экс-глава Минтранса Карелии, обвиняемый в получении взяток, выступил в суде с последним словом

Бывший министр дорожного хозяйства, транспорта и связи республики Алексей Кайдалов настаивает на своей невиновности.

В последнем слове Алексей Кайдалов рассказал о своем длинном, тяжелом и честном трудовом пути, о том, что он добровольно покинул престижный федеральный пост и уехал из Москвы в Заполярье, потому что был не согласен с некоторыми решениями начальства. Кайдалов еще раз обратил внимание судьи Александра Меркова на то, что позиция гособвинения, на его взгляд, не выдерживает никакой критики, и что он рассчитывает на справедливый приговор.

«Реалии наших дней таковы, что для вынесения справедливого приговора, помимо объективности, справедливости и беспристрастности, я считаю, что судье необходимо иметь еще и настоящее мужество. Ваша честь, я желаю вам этого мужества», — заявил экс-министр.

Подробнее читайте в материале «Экс-глава Минтранса Карелии: «Ваша честь, я желаю вам мужества».