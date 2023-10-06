Экс-глава Петрозаводска поблагодарил неравнодушных жителей за помощь бойцам на СВО

Владимир Любарский опубликовал видео в соцсети.

Экс-глава Петрозаводска Владимир Любарский в личном профиле поблагодарил жителей за оказанную гуманитарную помощь и поделился видеороликом.

«Мы всем искренне благодарны — ведь это все надо приобрести, собрать, рассортировать, упаковать, погрузить, отвезти… Всем и каждому, кто помогает — человеческое спасибо!», — написал Любарский.