Экс-глава Петрозаводска показал, как «приводят в порядок планету» на передовой

Любарский поделился очередным видеороликом с полей.

Экс-глава Петрозаводска Владимир Любарский в личном профиле 13 октября поделился видеороликом, который прокомментировал:

«Встал поутру, умылся, привел себя в порядок — и сразу же приведи в порядок свою планету».



В сноске под текстом Любарский пояснил, что речь идет о ликвидации неразорвавшегося кассетника накладным зарядом.