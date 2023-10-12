Экс-глава Петрозаводска показал, как «приводят в порядок планету» на передовой

Любарский поделился очередным видеороликом с полей.
Экс-глава Петрозаводска Владимир Любарский в личном профиле 13 октября поделился видеороликом, который прокомментировал:
«Встал поутру, умылся, привел себя в порядок — и сразу же приведи в порядок свою планету».
В сноске под текстом Любарский пояснил, что речь идет о ликвидации неразорвавшегося кассетника накладным зарядом.
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