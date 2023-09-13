Экс-глава Петрозаводска рассказал, почему ненавидит число 200

О ненавистном числе поведал в стихах Владимир Любарский.

Бывший руководитель администрации Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице в соцсети рассказал о двух нелюбимых числах, одно из которых он теперь ненавидит:

Не люблю теперь я цифру триста.

В ней есть отголосок мины свиста,

Турникет, шприц-тюбик, тампонада…

Нет, такого бы добра не надо.

Просто ненавижу цифру двести.

Ты живой, а сердце не на месте.

Потому что тот, с кем рядом были,

Не вернется, ведь его убили…

Ранее экс-мэр Карельской столицы также в стихах рассказал о заботе об оружии.