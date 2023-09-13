Экс-глава Петрозаводска рассказал, почему ненавидит число 200

О ненавистном числе поведал в стихах Владимир Любарский.
Бывший руководитель администрации Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице в соцсети рассказал о двух нелюбимых числах, одно из которых он теперь ненавидит:
Не люблю теперь я цифру триста.
В ней есть отголосок мины свиста,
Турникет, шприц-тюбик, тампонада…
Нет, такого бы добра не надо.
Просто ненавижу цифру двести.
Ты живой, а сердце не на месте.
Потому что тот, с кем рядом были,
Не вернется, ведь его убили…
Ранее экс-мэр Карельской столицы также в стихах рассказал о заботе об оружии.
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