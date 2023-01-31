Экс-глава пресс-службы парламента Карелии спрашивает из Германии: Почему здесь нет родных ржавых «пазиков»

Бывшая глава пресс-службы Заксобрания Карелии Жанна Андросова покинула республику и теперь рассказывает о своей жизни за границей.

Недавно экс-руководитель пресс-службы Законодательного собрания Карелии Жанна Андросова переехала в Германию и теперь живет в Дюссельдорфе, о чем сообщает на своей странице в соцсети.

В одном из последних постов по просьбам знакомых, интересующихся, как жизнь за кордоном, Жанна Андросова рассказала о транспорте в городе на побережье Рейна и вспомнила о на наших родных, петрозаводских, ржавых «пазиках».

«Так вот, общественный транспорт в Дюссельдорфе очень развит. Железная дорога мегапопулярна. Она тут везде. Но проезд недешевый. Если ехать в пригород, например, в Garath, (это минут 15 от нас, может, чуть больше), билет на одного человека стоит 3 евро 10 центов. По нынешним рублевым меркам дорого, зато поезда-трамваи тут просто шик. Почему здесь нет родных ржавых «пазиков», а?» - написала бывшая замначальника парламентского аппарата Жанна Андросова.