Экс-глава Роспотребнадзора Карелии Коваленко, признанный невиновным в гибели детей на Сямозере, требует 12 млн за моральный вред

Экс-глава карельского Управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко, признанный судом невиновным по уголовному делу о гибели 14 детей на Сямозере, просит выплатить ему 12 миллионов рублей за моральный вред.

Бывшего и действующего руководителей карельского Управления Роспотребнадзора Анатолия Коваленко и Людмилу Котович следствие обвиняло в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц. Гособвинитель, замначальника отдела прокуратуры Карелии Ирина Кириллович просила назначить обоим фигурантам по 6 лет колонии-поселения, а Котович еще и лишить права занимать определенные должности на госслужбе и органах местного самоуправления. Однако вначале судья Александр Смирнов, затем другая судья петрозаводского суда Марина Носова вынесли Коваленко и Котович оправдательный приговор, оставив за ними право на реабилитацию.

Этим правом, как видим, и воспользовался сегодня Анатолий Коваленко, желающий получить за моральный вред от государства 12 миллионов рублей.

Чем мотивирует свой иск на 12 млн рублей Анатолий Коваленко, читайте в статье Светланы Лысенко «Деньги на пахнут?».