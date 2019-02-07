Экс-глава УФНС по Карелии рассказал, кого "выведет на чистую воду"

Бывший глава УФНС по Карелии Александр Гнедых возглавил налоговую службу Санкт-Петербурга и пообещал помощь карельским властям в поиске налогоплательщиков, которые уводят налоги в северную столицу.

Об этом Гнедых заявил сегодня на заседании правительства Карелии, куда он пришел, чтобы попрощаться с руководством республики.

"Работая в Петербурге можно много пользы принести Карелии. На самом деле, в отношении тех плательщиков, которые деньги зарабатывают здесь, а прячутся там. Я думаю, что мы их найдем. Общими усилиями мы выведем их на чистую воду", – сказал Гнедых.

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