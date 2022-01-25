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Экс-главе района Карелии, саботировавшему строительство водопровода, не удалось оправдаться в суде

Новости. Общество
10:42, 26 Января 2022
фото: © unsplash

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Вступил в законную силу приговор по уголовному делу в отношении бывшего главы администрации Кемского района, признанного виновным в злостном неисполнении решения суда.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, бывший глава администрации Кемского района стал фигурантом уголовного дела — он был обвинен в злостном неисполнении решения суда.

Установлено, что в 2013 году решением суда на администрацию Кемского городского поселения была возложена обязанность получить проектно-сметную документацию на строительство водопроводных сетей в Кеми, поселках Кривой Порог и Рабочеостровск и построить водопроводные сети до 1 июня 2016 года. Впоследствии в 2017 году произведена замена "должника" с администрации Кемского городского поселения на администрацию Кемского района.

С марта 2017 года по июль 2019 года достаточных мер к исполнению судебного решения администрацией района под руководством осужденного принято не было. Неоднократные требования судебного пристава-исполнителя по исполнению решения суда были проигнорированы.

В результате бездействия бывшего руководителя администрацией проектно-сметная документация, необходимая для начала строительства водопровода, разработана не была, водопровод не построен.

Действия осужденного были квалифицированы судом как злостное неисполнение представителем власти, муниципальным служащим вступившего в законную силу решения суда. Экс-главу администрации района оштрафовали на 150 000 рублей. Но поскольку данное преступление относится к категории преступлений небольшой тяжести и с момента его совершения прошло более двух лет, суд первой инстанции освободил бывшего чиновника от уплаты штрафа.

Не согласившись с приговором, осужденный обжаловал его в апелляционном порядке, в жалобе просил вынести оправдательный приговор. Но Кемский городской суд оставил обвинительный приговор без изменения, жалобу – без удовлетворения.

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