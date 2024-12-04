Экс-главу Петрозаводска оставили под стражей

Суд продлил Владимиру Любарскому меру пресечения в виде ареста.

Верховный суд Карелии продлил экс-главе администрации Петрозаводска Владимиру Любарскому меру пресечения в виде ареста. Об этом сегодня, 5 декабря, сообщил тг-канал «Долго будет Карелия сниться».

По информации канала, адвокат Любарского предлагал изменить меру пресечения своему подзащитному на домашний арест, указывая на инвалидность Любарского.

Однако суд не внял доводам и оставил бывшего главу Петрозаводска под стражей до 19 января, мотивируя это тем, что Любарский может сбежать к родственникам за границу. Сам же бывший сити-менеджер посчитал это мнение оскорбительным — по его словам, из-за участия в СВО в другой стране его немедленно могут выдать украинским властям как военного преступника. Любарский назвал подобный подход суда «шаблонным».