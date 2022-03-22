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Экс-главу Управления автомобильных дорог Карелии Дегтярева наградили почетным знаком

Новости. Общество
14:27, 23 Марта 2022
фото: ©Столица на Онего

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Бывший руководитель удостоен губернаторской награды ««за высокий профессионализм и заслуги в развитии автодорожной инфраструктуры».

Глава Карелии Артур Парфенчиков наградил бывшего руководителя республиканского управления автомобильных дорог Павла Дегтярева почетным знаком «За вклад в развитие Республики Карелия». Как говорится в губернаторском распоряжении, этой награды господин Дегтярев удостоен «за высокий профессионализм и заслуги в развитии автодорожной инфраструктуры».

Почетный знак экс-руководитель республиканского управления автомобильных дорог получил к своей отставке. Напомним, Павел Дегтярев добровольно покинул этот пост в марте, а сейчас управление возглавляет бывший советник премьер-министра Карелии Александра Чепика, подполковник полиции в отставке Сергей Макаров.

Господин Дегтярев руководил карельским Управтодором всего два года. До назначения на эту должность он занимал кресло генерального директора компании «Кареллеспром» и «прославился» на всю страну рекордной для республики премией в 26 миллионов рублей. Вскоре после скандальной премии правительство Карелии продало почти всю долю региональной собственности в лесопромышленной компании.   

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