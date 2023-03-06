Экс-главврач детской поликлиники №1 Петрозаводска, осужденная за взятку, вновь оказалась на скамье подсудимых

Бывший главврач петрозаводской детской поликлиники №1 Лариса Рудковская снова стала фигуранткой уголовного дела.

Как стало известно «Столице на Онего», 6 марта судья Петрозаводского городского суда Мария Виссарионова рассмотрела уголовное дело в отношении бывшего главного врача поликлиники № 1 Петрозаводска Ларисы Рудковской, на сегодняшний день являющейся сотрудницей известного центра косметологии и красоты, которая обвинялась в совершении преступлений по статьям 285 ч.1 УК РФ — злоупотребление должностными полномочиями и 160 ч.4 УК РФ — растрата или присвоение.

Судья признала Рудковскую виновной и приговорила к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Ранее сообщалось, что в 2016 году Бывший главврач петрозаводской детской поликлиники № 1 Лариса Рудковская была осуждена за получение взятки на общую сумму 942 тысячи 580 рублей. Эти деньги она получила от коммерческих фирм за содействие в получении выгодных госконтрактов на поставку товаров медицинского назначения.

Рудковская признала вину. Петрозаводский городской суд приговорил ее к штрафу в размере 2 млн. рублей.

Прокуратура, просившая для Рудковской пять лет реального лишения свободы и штраф в 47 миллионов рублей, обжаловала этот приговор.

Но вышестоящая инстанция напротив, вынесла еще более мягкий вердикт, уменьшив размер штрафа на 100 тысяч рублей, до 1,9 миллиона.