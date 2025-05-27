Экс-госинспектору Ростехнадзора Карелии Георгию Хе оставили в силе жесткий приговор

Осужденному надели наручники прямо в зале суда.

В пятницу, 30 мая, в Верховном суде Карелии коллегия судей в составе Зайкова, Пальчун и Маненок рассмотрели апелляционные жалобы прокуратуры и адвокатов Романа Масалева и Михаила Шогина на приговор первой инстанции экс-госинспектору Ростехнадзора Карелии Георгию Хе. Об этом сообщает издание Фактор.

Бывшего инспектора судья Петрозаводского суда Денис Катанандов 28 января признал виновным в покушении на получение взятки и приговорил к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также обязал выплатить штраф в размере 7,5 млн рублей.

Осужденному надели наручники в зале суда и увели. Вину свою он не признал и просит пересмотреть дело.

Гособвинитель Скворцов в апелляционной жалобе указал, что наказание Хе получил слишком мягкое: не был учтен при вынесении приговора момент вымогательства, поэтому, считает прокурор, Хе необходимо ужесточить наказание и приговорить к 10 годам лишения свободы и увеличить штраф до 60 млн — в десятикратном размере относительно суммы взятки.

Верховный суд рассмотрел ходатайства сторон и вынес решение оставить в силе приговор первой инстанции, приговорившей Хе к 9 годам колонии сторогого режима.

По версии следствия, Георгий Хе намеревался получить незаконное денежное вознаграждение, а взамен обещал выдать руководству Соломенского лесозавода разрешительные документы на допуск к эксплуатации электрического оборудования, хотя, как считает следствие, ранее отказывался согласовать эту процедуру.

В прокуратуре Карелии рассказали: судом установлено, что осенью 2022 года Хе, являясь должностным лицом, через посредников намеревался получить от руководства коммерческой организации взятку в размере 2,5 млн рублей.

Денежные средства предназначались за оказание содействия в получении разрешения на допуск в эксплуатацию энергопринимающей установки на территории будущего пеллетного завода в Петрозаводске. Представители юридического лица обратились в правоохранительные органы.

В феврале 2023 года при передаче взятки посредников обвиняемого задержали. А 28 января 2025 года вынесли приговор.