Экс-кандидат на пост главы поселения в Карелии оспорил в суде результаты выборов

Административный иск о защите избирательных прав рассмотрит Прионежский районный суд.

Прионежский районный суд назначил на 8 апреля заседание по рассмотрению административного иска депутата Деревянского сельского поселения Алексея Вострикова о защите избирательных прав. Бывший кандидат на должность главы поселения от партии «Справедливая Россия» потребовал признать недействительными результаты муниципальных выборов 20 марта на избирательном участке в деревне Ужесельга, где с огромным перевесом голосов победил соперник Вострикова Андрей Романов, выдвинутый «Единой Россией». В своем исковом заявлении проигравший кандидат указал огромный перечень нарушений избирательного законодательства, которые, по словам Алексея Вострикова, зафиксированы на видео.

Напомним, на пост главы Деревянского сельского поселения Прионежского района претендовали семь кандидатов, как партийных, так и самовыдвиженцев. По данным Центральной избирательной комиссии Карелии, кандидата от «Единой России» поддержали 36,2% жителей Деревянского сельского поселения, принявших участие в выборах, или 313 человек. Кандидату от «Справедливой России» Алексею Вострикову отдал свои симпатии 251 человек, или около 29% местных избирателей. Однако, как отмечают наблюдатели, победу Романова во многом определили результаты голосования на избирательном участке в деревне Ужесельга. Если экс-кандидату Вострикову удастся выиграть предстоящий судебный процесс, это поставит под сомнение результаты выборов в Деревянском сельском поселении.

Как писала «Столица на Онего», накануне голосования 20 марта в социальных сетях появилось агитационное фото кандидата Романова в военной форме, с медалями и лозунгами «Za Деревянное! Za Победу!», в написании которых использовалась литера «Z», ставшая символом российской спецоперации на Украине. Это фото даже разместил на своей официальной странице в сети «ВКонтакте» глава Прионежского района Вадим Сухарев.