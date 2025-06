Экс-мэр Петрозаводска сделал подробный разбор книги «Форрест Гамп»

Именно с этим произведением он пришел на последнее заседание по продлению меры пресечения 16 мая.

Тогда журналисты поинтересовались, почему он выбрал именно эту книгу. А ответил Владимир Константинович сегодня на своей странице в ВК. Ответил подробно. Публикуем лишь часть, посвященную как раз по роману Уинстона Грума «Форрест Гамп».

- Сидеть в железной закутке в здании суда в ожидании очередного «привет-пока» довольно скучно, и книга - тут самый лучший друг и собеседник. Надежный преобразователь бесполезного в полезное, скуки от унылого ожидания - в удовольствие от приятного чтения. Второй немаловажный фактор - это ее, книги то есть, габариты. Даже если в тот момент, когда тебя выводят из камеры, ты читал первый том «Войны и мира», брать с собой столь увесистый и объемный фолиант - не самая удачная затея. Обыска, переезды, конвои, переходы, наручники, наконец. В общем - неудобно. Значит, надо брать что-то покомпактнее.

Вы наверняка смотрели эту великолепную кинокартину - «Форрест Гамп». Созданный Томом Хэнксом образ главного героя - «дурачка» и чудака, наверняка запомнился многим. Образ глубокий, трогательный, философский и гуманистический, как, собственно, и весь фильм в целом. Один из моих любимых кинофильмов. Причем эта киноработа показалась мне настолько законченной и совершенной, что даже не возникло мысли найти и прочесть книгу, по которой была снята картина.

Поначалу книга меня если не разочаровала, то по меньшей мере озадачила. В самом деле, если вы смотрели фильм, то наверняка помните, что ходить юный Гамп мог только благодаря металлическим экзо конструкциям на ногах. Помните и эпическую сцену утраты этих конструкций. Точнее, избавления от них. (Run, Forest, Run!). помните, как мама Форреста «устраивала» сына в обычную школу, а не в школу для умственно отсталых. А будущий постоялец в доме Гампов, король рок-н-ролла Элвис Пресли и все что с этим связано? Тоже ведь наверняка не забыли? Отлично. А теперь - внимание - в книге ничего такого нет. Признаюсь, меня поначалу даже постигла мысль, а не выпало ли что из книги в процессе адаптации. Но это только на самых первых страницах. Быстро стало ясно - сценарий кинокартины, ну и сама картина, естественно, сюжетно отличается от книги, причем существенно.

Бородатый Гамп никуда не бежал через всю Америку в толпе последователей, не выносил из боя лейтенанта Дэна (а познакомился с ним уже в госпитале) и еще много чего не делал, из того, что мы увидели в фильме. С другой стороны, «книжный» Гамп, в отличие от себя «киношного», слетал в космос в одной компании с женщиной-астронавтом и самкой Орангутана по кличке Сью, четыре года возделывал хлопок, находясь в джунглях в плену у каннибалов. Спас в Китае тонувшего в реке «Великого Кормчего» Мао. В общем совершил много всего, чего не совершал Гамп из кинофильма.

Повторюсь, если в начале чтения книги меня не отпускало чувство удивления, граничащее едва ли не с разочарованием, то по мере чтения, оно ушло, и ушло безвозвратно. Потому что передо мной был все тот же Гамп - чудаковатый малый, очень трогательный, способный на большую любовь, любовь всей жизни, и в то же время смелый, мужественный способный на подвиг и самопожертвование. В итоге я пришел к довольно неожиданному выводу.

Наверняка многие вспомнят такой полувопрос-полумечту, идущую почему-то из детства, юношества. А что, если бы у человека была не одна жизнь, а несколько? Ну, как минимум две? Как бы мы прожили эту, вторую? Вопрос этот, кстати, зачастую перекочевывает и во взрослую жизнь. Как правило, ответ один и тот же - ничего бы не менял, оставил бы все как есть. Наверное, это вполне естественно, ведь мы все же знаем, что на самом деле жизнь у нас одна. А раз одна, то, оглядываясь прожить вторую, как бы отказываешься от первой. Едва ли не предаешь ее, пусть даже и мысленно. А вместе с ней и все то, что в ней было. Впрочем, бывает, что люди не воспринимают все так серьезно и отвечают иначе. Ведь на самом деле жизнь одна, ее уже никуда никто никогда не заберет, почему бы и не пофантазировать? Был музыкантом, теперь, в другой жизни стану космонавтом, почему бы и нет? От чего бы и не пофантазировать, не помечтать? Вот и Форрест Гамп тоже всю свою вполне реальную жизнь был и оставался мечтателем. Вот кинематограф и дал ему эту чудесную возможность - не забирая первую, «книжную» жизнь, прожить еще вторую, «киношную». Такую же яркую и трогательную, с теми же любимыми Гампом людьми - с мамой, Дженни, Баббой, лейтенантом Дэном и все же, немного другую.

Вернусь все же к вопросу, который мне задали журналисты, спросив, что же я хотел сказать, взяв с собой эту книгу? На тот момент книга еще не была дочитана и ответа у меня не было. А вот когда дочитал, понял что теперь ответ есть и дал его сам Форрест Гамп, на последней странице книги, в последних ее строках: «But let me tell you this: sometimes at night, when I look up at the stars and see the whole sky just laid out there, I start remembering it all. I still have dreams like anybody else, and every so often, I am thinking about how things might have been. And then all of a sudden, I am forty, fifty, sixty years old, you know? Well, so what? I may be an idiot, but most of the time, anyway, I tried to do the right thing - and dreams are just dreams, aren’t they? So whatever else has happened, I can always look back and say, at least I haven’t had a humdrum life. You know what I mean?» (Вот что я вам скажу: иной раз посреди ночи, когда я гляжу вверх на звезды и вижу все это небо прямо надо мной, я начинаю вспоминать все, что было. Конечно, я и сейчас мечтаю, как мечтают все. И я часто думаю о том, как оно все случается в этой жизни. А потом вдруг бац - и мне уже 40, 50, 60 лет - понимаете? И что в итоге? Может я, конечно, идиот, но в любом случае я всегда старался поступать правильно. А мечты, ну что, это всего лишь мечты, так ведь? В общем, чтобы еще ни произошло, я всегда могу оглянуться назад и сказать: во всяком случае я прожил не скучную жизнь. Понимаете, о чем я?), - на этом завершил свой рассказ Владимир Любарский. Полную версию можно почитать на его странице в ВК.

Напомним, Любарский обвиняется по двум уголовным делам. Оба возбуждены по статье ч. 6 ст. 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере. По данным следствия, в период с 2017 по 2022 год он получил через посредника от представителей коммерческого предприятия взятку в общей сумме более 37 млн рублей. Добавим, что речь о предприятии «ДиетГрупп». Во втором деле, по версии следствия, в 2020 году чиновник через посредников получил взятку в особо крупном размере за преференции фирме, которая вела проектно-изыскательные работы в санатории «Марциальные воды». Он помогал при заключении договоров и решении других вопросов, связанных с ними.

Владимир Любарский прославился на посту мэра своими стихами, а в СИЗО он стал писать прозу. Так, его перу принадлежат былина о вомбате, который сдал бобра и рассказ о правдорубе. 6 мая он процитировал арабского поэта XI века Абу-Саида: «Лишь молчание могуче — всё же иное есть слабость».