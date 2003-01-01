Экс-мэру Петрозаводска Владимиру Любарскому продлили арест на три месяца по делу о взятках

Петрозаводский городской суд продлил на три месяца (до 19 февраля 2026 года) срок содержания под стражей экс-мэру Петрозаводска Владимиру Любарскому, обвиняемому в получении взяток.
Напомним, по версии следствия, Любарский через посредника получил от представителей компании, оказывающей услуги питания медицинским и социальным учреждениям, взятку в размере более 37 млн рублей. Взамен он должен был обеспечить компании преференции при заключении и выполнении государственных контрактов.
В январе 2025 года в деле появился дополнительный эпизод. Следствие утверждает, что с мая по декабрь 2020 года Любарский получил еще 3 млн рублей от гендиректора строительной фирмы за предоставление необоснованных преимуществ при заключении договоров на строительные работы.
Расследование дела продолжается Следственным комитетом РФ по Республике Карелия. Ходатайство о продлении срока содержания под стражей было удовлетворено судом в полном объеме.
