Экс-министр экономического развития Карелии Олег Арминен перешел в Segezha Group

Олег Арминен, который ранее возглавлял министерство экономического развития и промышленности, занял должность в Segezha Group.

Это следует из пресс-релиза компании, который посвящен судьбе пострадавшего от пожара завода ДСП в Пиндушах.

Одним из основных вопросов обсуждения на рабочей группе, созданной при правительстве республики для решения вопросов возобновления деятельности АО "Карелия ДСП", были перспективы восстановления либо перепрофилирования завода.

В этой связи Директор по развитию Segezha Group Олег Арминен сообщил, что группа компаний рассматривает несколько вариантов развития событий, продолжает тщательное изучение и анализ всех возможных сценариев. По словам Олега Арминена, в январе промышленную площадку АО "Карелия ДСП" обследовали представители ведущих мировых производителей комплексного оборудования для обработки древесины. В частности, республику посетили специалисты немецких компаний: BINOS Gmbh – поставщика комплексных технологических линий для производства древесных плит и Dieffenbacher Gmbh Maschinen-und-Anlagenbau, специализирующейся на оборудовании для производства древесно-полимерных плит.

"В настоящее время прорабатывается возможность перепрофилирования завода на выпуск ориентированно-стружечных плит. В начале февраля мы ждем от поставщиков конкретные предложения, которые лягут в основу проекта развития обновленного предприятия, - заявил Директор по развитию Segezha Group Олег Арминен. - Итоговую концепцию, с учетом всех предложений и сценариев, Сегежа групп предложит на рассмотрение следующего заседания рабочей группы".

Напомним, Олег Арминен возглавил министерство экономического развития и промышленности в апреле 2016 года, а покинул ведомство в феврале 2017 года. Ранее Совет директоров ПАО "ЛХК "Кареллеспром" собрался на внеочередное заседание, где по предложению одного из акционеров- Segezha Group – были рассмотрены вопросы о снятии директора Николая Раскатова и назначение нового руководителя – Олега Арминена, но он так и не стал новым главой госпредприятия.

Олег Арминен родился в Карелии, работал на Поросозерском лесозаводе, в Сегежабумпроме, Инвестлеспроме, с 2015 года трудился во Внешэкономбанке.