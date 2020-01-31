Экс-министр экономического развития России получил прозвище на "зоне"

Бывший высокопоставленный федеральный чиновник рассказывает заключенным об экономике в тюремном кружке.

Экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев, осужденный за получение взяток, официально значится в колонии подсобным рабочим. Однако, как сообщило сетевое издание Lenta.ru, бывший высокопоставленный федеральный чиновник работает на "зоне" в библиотеке и ни на что не жалуется.

Кроме того, как отмечает издание, бывший министр ведет в колонии образовательный кружок, где рассказывает заключенным об экономике. За это Улюкаев получил прозвище "батя экономики".

Экс-министр экономического развития России был задержан сотрудниками правоохранительных органов в 2016 году. Ему инкриминировалось получение взятки от главы "Роснефти" Игоря Сечина в размере 2 миллионов долларов, за что бывший высокопоставленный чиновник был приговорен к 8 годам лишения свободы и штрафу в 130 миллионов рублей.