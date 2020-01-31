890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Уволилась директор, со скандалом занявшая пост руководителя лицея №13 в Петрозаводске 4
Сегодня 16:08
В России выявили два случая коронавируса
Сегодня 16:11
Человек выпал из машины после страшного столкновения автомобилей в Петрозаводске (ВИДЕО) 4
Сегодня 13:07
Либо депутатский мандат, либо директорское кресло 6
Сегодня 11:49

Экс-министр экономического развития России получил прозвище на "зоне"

Новости. Общество
19:10, 31 Января 2020
фото: © © ИТАР-ТАСС/Астафьев Александр
Загрузка...

Бывший высокопоставленный федеральный чиновник рассказывает заключенным об экономике в тюремном кружке.

Экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев, осужденный за получение взяток, официально значится в колонии подсобным рабочим. Однако, как сообщило сетевое издание Lenta.ru, бывший высокопоставленный федеральный чиновник работает на "зоне" в библиотеке и ни на что не жалуется.

Кроме того, как отмечает издание, бывший министр ведет в колонии образовательный кружок, где рассказывает заключенным об экономике. За это Улюкаев получил прозвище "батя экономики".

Экс-министр экономического развития России был задержан сотрудниками правоохранительных органов в 2016 году. Ему инкриминировалось получение взятки от главы "Роснефти" Игоря Сечина в размере 2 миллионов долларов, за что бывший высокопоставленный чиновник был приговорен к 8 годам лишения свободы и штрафу в 130 миллионов рублей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-01-31 19:57:05
У ночного фотографа на зоне погоняло поменяют на более краткое и объективное
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.01.2020, 06:40
Житель Карелии продемонстрировал "слабоумие и отвагу" при встрече с медведем (ФОТО)
25.01.2020, 13:00
Массовая драка у кафе "Мангал" произошла ночью в Петрозаводске (ВИДЕО)
28.01.2020, 16:16
Сбербанк запустил потребительское кредитование для самозанятых
25.01.2020, 09:30
Магазин новой торговой сети появился в Петрозаводске
28.01.2020, 15:11
Закрывшиеся в Карелии и других регионах сети "Семья" и Spar не выдержали воровства
26.01.2020, 09:56
Ночью загорелась "сталинка" напротив мэрии Петрозаводска на проспекте Ленина

Аналитика

Сегодня 11:49
Политкухня
Либо депутатский мандат, либо директорское кресло 6
Новое федеральное законодательство запретило депутатам региональных парламентов занимать руководящие посты в коммерческих структурах.
Главврач БСМП: "Это будет последнее сокращение в больнице"
30.01.2020 15:20
Квартира как инвестиция: почему сегодня нужно вкладываться в недвижимость?
30.01.2020 11:05
"Чтобы услышали и прониклись" 5
29.01.2020 22:01
Коронавирус из Китая: поводов для паники нет?
29.01.2020 11:41
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:00
Без политики
"Костная клиника": лазерная победа над варикозом
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах. Проблема варикозной болезни знакома практически каждому – по данным Всемирной организации здравоохранения варикозу подвержены каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в мире.
"Возникло ощущение, что это не реформа, а простой отъем денег" 9
Сегодня 14:54
Дёшево, но модно: 5 бюджетных образов, которые подобрал стилист
Сегодня 11:27
архив чтиво

Медиа

Снегомет делает искусственный снег для "Гипербореи-2020"
Сегодня 13:22
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»