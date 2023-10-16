Экс-министр экономики Карелии празднует юбилей

Глава Минэка Карелии поздравил с юбилеем Ивана Шурупова.

Глава Минэкономразвития Карелии поздравил с юбилеем экс-министра экономики республики Ивана Шурупова.

"Иван Шурупов замещал руководящие должности в экономическом блоке правительства региона более 9 лет: был Министром экономики Республики Карелия, заместителем Председателя Правительства Республики Карелия. Под руководством Ивана Михайловича в 1999 году были внесены изменения в Концепцию социально-экономического развития Республики Карелия", - отметили в министерстве.

Олег Ермолаев вручил юбиляру почетный знак Главы Карелии «За вклад в развитие Республики Карелия».

Как напомнили в министерстве, сегодня Иван Шурупов состоит в Общественном совете при Министерстве экономического развития РК.