Реклама

День открытых дверей пройдет в новом районе Петрозаводска «TALOJARVI. Город у воды»
Сегодня 14:12
Ушел из жизни старейший фотограф Карелии
Сегодня 12:41
Судимый житель Пудожа кулаками забил до смерти своего знакомого
27.09.2023 19:43

Экс-министр образования Галина Разбивная удостоена высшей награды Карелии

Новости. Общество
15:53, 28 Сентября 2023
фото: © sun9-78.userapi.com

Новости партнеров

В своем указе глава республики наградил Разбивную орденом «Сампо».

Указом руководителя Карелии Артура Парфенчикова орденом «Сампо» награждена Галина Разбивная. Об этом «Столице на Онего» рассказали в пресс-службе республиканского правительства. 

«За особо выдающиеся достижения и заслуги перед республикой и ее жителями в профессиональной, государственной и общественной деятельности, в области воспитания, образования и просвещения наградить орденом «Сампо» Разбивную Галину Анатольевну», — говорится в тексте указа. 

Напомним, с 1986 по 1998 год она руководила Дворцом творчества детей и юношества в Петрозаводске, а с 1999 по 2006 год работала министром образования Карелии.

Разбивная — депутат Законодательного собрания четвертого созыва, кавалер орденов Почета и Дружбы, медали «За доблестный труд», отличник народного просвещения, заслуженный учитель Карельской АССР.

Летом 2016 года она стала почетным гражданином республики. Отметим, орден «Сампо» — высшая государственная награда Карелии с 1 января 2019 года.


Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.09.2023, 16:45
Магнитные бури обрушатся на планету нынешней осенью
21.09.2023, 00:10
Психолог назвал главную черту характера долгожителей
25.09.2023, 16:58
Стаи бродячих собак бегут из России в Финляндию
24.09.2023, 09:17
Экс-мэр Петрозаводска Любарский вернется домой в ноябре
27.09.2023, 14:26
В Карелии ищут мужчин в хорошей физической форме
24.09.2023, 10:30
Жители маленькой деревни в Карелии собрали 11 пакетов вещей для многодетных

Чтиво

25.09.2023 08:56
Без политики
Как жители Петрозаводска могут сэкономить этой осенью с помощью СБП
Делимся с вами способом получить 3% кешбэка за повседневные траты.
«Веруны»
25.09.2023 08:30
Все тайны «Кофе со сливками»
25.09.2023 07:15
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске отпраздновали первоклассный День знаний
21.09.2023 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.