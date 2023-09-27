Экс-министр образования Галина Разбивная удостоена высшей награды Карелии

В своем указе глава республики наградил Разбивную орденом «Сампо».

Указом руководителя Карелии Артура Парфенчикова орденом «Сампо» награждена Галина Разбивная. Об этом «Столице на Онего» рассказали в пресс-службе республиканского правительства.



«За особо выдающиеся достижения и заслуги перед республикой и ее жителями в профессиональной, государственной и общественной деятельности, в области воспитания, образования и просвещения наградить орденом «Сампо» Разбивную Галину Анатольевну», — говорится в тексте указа.



Напомним, с 1986 по 1998 год она руководила Дворцом творчества детей и юношества в Петрозаводске, а с 1999 по 2006 год работала министром образования Карелии.



Разбивная — депутат Законодательного собрания четвертого созыва, кавалер орденов Почета и Дружбы, медали «За доблестный труд», отличник народного просвещения, заслуженный учитель Карельской АССР.



Летом 2016 года она стала почетным гражданином республики. Отметим, орден «Сампо» — высшая государственная награда Карелии с 1 января 2019 года.





