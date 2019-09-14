09:07, 14 Сентября 2019
Экс-министр строительства Карелии награжден за успешное расселение аварийного жилья
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В правительстве Карелии издано распоряжение о награждении почетными грамотами.
Документ подписал глава Карелии Артур Парфенчиков.
В частности, в распоряжении сообщается о награждении бывшего министра строительства, ЖКХ и энергетики Олега Ермолаева.
"За успешную реализацию Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014 – 2018 годы", - отмечается в документе.
Ермолаев уволился с поста министра по собственному желанию 1 марта этого года.
Его назначение в компанию "Век" подтвердил генеральный директор строительной организации Евгений Воскобойников.
По словам Ермолаева, он доволен назначением в одну из ведущих строительных компаний Карелии, известных высоким качеством жилищного строительства.
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