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Новости. Общество
09:07, 14 Сентября 2019
фото: министерство строительства, ЖКХ и энергетики Карелии

Экс-министр строительства Карелии награжден за успешное расселение аварийного жилья

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В правительстве Карелии издано распоряжение о награждении почетными грамотами.

Документ подписал глава Карелии Артур Парфенчиков.

В частности, в распоряжении сообщается о награждении бывшего министра строительства, ЖКХ и энергетики Олега Ермолаева.

"За успешную реализацию Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014 – 2018 годы", - отмечается в документе.

Ермолаев уволился с поста министра по собственному желанию 1 марта этого года.

Его назначение в компанию "Век" подтвердил генеральный директор строительной организации Евгений Воскобойников.

По словам Ермолаева, он доволен назначением в одну из ведущих строительных компаний Карелии, известных высоким качеством жилищного строительства.

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Комментарии

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Lana
2019-09-14 11:44:39
Его "ушли" стараниями Чепика. Кто-то думает, что у народа память короткая. А то, что заслужил, так это как раз никто и не оспаривает.
однозначно
2019-09-14 11:02:09
Молодец Артурчик. Знает толк в троллинге. Либерастня опять в истерику впадет.
Lana
2019-09-14 12:16:15
однозначно,

Троль, когда ты уже перестанешь истерить как баба? Бабе это простительно, мужику нет.
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