Экс-начальник почты в деревне Карелии получила 1,5 года «условки» за растрату в 136 тысяч рублей

Медвежьегорский районный суд вынес приговор экс-начальнику отделения почтовой службы в деревне Чебино, сообщили в прокуратуре Карелии.

Судом установлено, что бывший начальник отделения почтовой службы деревне Чебино Медвежьегорского района похитила вверенные ей товарные-материальные ценности АО «Почта России». Они были предназначены для реализации населению. Общая сумма ущерба — свыше 136 тысяч рублей.

По итогам рассмотрения уголовного дела осужденной назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. Кроме того, суд удовлетворил в полном объеме гражданский иск потерпевшей стороны, взыскав с виновной деньги в счет возмещения причиненного ущерба.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее Следком Карелии возбудил уголовное дело в отношении начальника отделения почтовой связи в деревне Ведлозеро.