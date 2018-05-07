Экс-начальник управления Росимущества по Карелии перешел на работу в мэрию

Бывший руководитель территориального управления Росимущества по Карелии Эдуард Марченко получил должность в мэрии Петрозаводска.

Как рассказали "Столице на Онего" в мэрии, Эдуард Марченко назначен советником главы Петрозаводска Ирины Мирошник.

Отметим, что Эдуард Марченко работал в мэрии на аналогичной должности при мэре Викторе Маслякове, но после его отставки перешел на работу в территориальное управление Росимущества по Карелии.

Позже оно было преобразовано в межрегиональное территориальное управление Росимущества в Мурманской области и Республике Карелия. Его отдел находится в Петрозаводске.