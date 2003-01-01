Экс-полпред президента по СЗФО Александр Гуцан стал генпрокурором России

Напомним , он сменил на посту генпрокурора России Игоря Краснова, которого Совет федерации единогласно избрал председателем Верховного суда России. Его должность в свою очередь может занять экс-заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак. Об этом сообщают источники, близкие к администрации президента и полпредству.

Он родился в Ленинградской области. Был слесарем на заводе, служил в армии, а затем окончил юрфак ЛГУ. В 2000 году стал помощником заместителя генпрокурора по особым поручениям и проработал на этой должности пять лет. С 2005 года он — заместитель директора Федеральной службы судебных приставов, с 2007 года работал заместителем генерального прокурора РФ. В ноябре 2018-го его назначили полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе.

Напомним, Александр Гуцан до недавнего времени был полномочным представителем президента по Северо-Западу.

