Экс-полпред президента по СЗФО Александр Гуцан стал генпрокурором России

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Гуцана на должность генерального прокурора страны. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.
Напомним, Александр Гуцан до недавнего времени был полномочным представителем президента по Северо-Западу.
Он родился в Ленинградской области. Был слесарем на заводе, служил в армии, а затем окончил юрфак ЛГУ. В 2000 году стал помощником заместителя генпрокурора по особым поручениям и проработал на этой должности пять лет. С 2005 года он — заместитель директора Федеральной службы судебных приставов, с 2007 года работал заместителем генерального прокурора РФ. В ноябре 2018-го его назначили полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе.
Напомним, он сменил на посту генпрокурора России Игоря Краснова, которого Совет федерации единогласно избрал председателем Верховного суда России. Его должность в свою очередь может занять экс-заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак. Об этом сообщают источники, близкие к администрации президента и полпредству.
Ранее Александр Гуцан встретился с главой Карелии, разговор шел о социально-экономическом развитии региона.