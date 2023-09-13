Экс-премьера Финляндии готовились убить с помощью напечатанного оружия

В соседней стране расследуют дело о подготовке убийства Санны Марин.

В Финляндии, в городе Лахти идет рассмотрение судебного дела против трех финнов, обвиняемых в подготовке убийства бывшего премьер-министра страны Санны Марин. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на крупнейшую газета страны Helsingin Sanomat.

Радикальная группировка также готовилась к террористическим преступлениям. Сторона обвинения считает, что подозреваемые готовились к убийству экс-премьера с помощью автоматического оружия, напечатанного на 3D-принтере.

Полиция конфисковала у них четыре единицы огнестрельного оружия, произведенного с помощью 3D-печати. Уточняется, что их функциональность может быть оспорена в зале суда.