Ольга Смородская призналась, что любит Карелию за ее экологию.
Экс-президент ФК «Локомотив» (Москва) Ольга Смородская заявила нашим коллегам из издания «РБ Спорт», что советовала бы российским спортсменам ездить на отдых в Карелию.
Большинство российских футболистов и руководителей футбольных клубов в качестве мест для отдыха предпочитают экзотические уединенные места — такие как Мальдивы или другие острова, некоторые выбирают путешествия по Европе. Но есть и те, кто зачастую остается в отпуске в России — тот же нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин любит ловить рыбу в родных краях.
Ольга Смородская рассказала, что не раз отдыхала в Карелии и очень любит эти места.
— Не готова сравнивать отдых в Карелии и Европе, каждому свое. Мне Карелия нравится своей прекрасной экологией. Я бы советовала ездить в Карелию на отдых российским спортсменам, — заявила Смородская.
Ольга Смородская с июля 2010 по август 2016 года была президентом «Локомотива» (Москва) и стала первой женщиной-президентом клуба Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). При ней команда выиграла Кубок России — 2014/15 и бронзовые медали чемпионата России в сезоне-2013/14. Ушла с поста президента «Локомотива» 10 августа 2016 года по обоюдному желанию сторон.