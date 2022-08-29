Экс-прокурор Петрозаводска пригласила школьников и студентов на какао

Бывший прокурор Петрозаводска Елена Аскерова не заметила праздничного настроения в городе 1 сентября из-за плохой погоды и пригласила всех учащихся на какао в теплое кафе.

На своей странице в соцсети экс-прокурор Петрозаводска Елена Аскерова, написала пост, приуроченный к 1 сентября, где отметила, что утром ехала на работу и из-за пасмурной, холодной и дождливой погоды не заметила праздничного настроения.

«Въехав в город, встала в пробке, по улицам бежали люди, прячась под зонтами, дети укрывали головы капюшонами толстовок. Знаете, я совсем не почувствовала, что сегодня 1 сентября, не чувствуется праздник в городе. Зайдя в кофейню, увидела гостей и наших сотрудников. Каждый брал любимые напитки и вкусняшки. И я была не исключение, только сегодня какао и булка со шпинатом. Первое сентября, школьники и студенты, приходите к нам. У нас тепло, уютно и вкусно», — написала Елена Аскерова.

Отметим, что после ухода их с поста прокурора Елена Аскерова нашла себя в ресторанном бизнесе.