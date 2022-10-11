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Экс-работник УФСИН устроился на работу в учреждение образования в Петрозаводске с нарушением закона

Новости. Общество
08:45, 20 Декабря 2022
фото: © Александр Рюмин / ТАСС, архив

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Прокуратура Петрозаводска обнаружила нарушения антикоррупционного законодательства при трудоустройстве в муниципальное образовательное учреждение, сообщили на сайте надзорного органа.

Установлено, что в 2022 году в муниципальное образовательное учреждение на основании трудового договора был принят на работу мужчина, ранее проходивший госслужбу в структурах УФСИН России по Республике Карелия.

Согласно требованиям законодательства, работодатель, заключая договор с госслужащим, обязан в 10-дневный срок сообщать об этом его бывшему нанимателю по последнему месту службы.

«В ходе проведенных надзорных мероприятий выявлено, что должностными лицами образовательного учреждения соответствующее уведомление в УФСИН России по Республике Карелия в установленный законом срок не направлено. Указанные нарушения послужили основанием для внесения руководителю образовательной организации представления, по результатам рассмотрения которого требования прокурора удовлетворены в полном объеме, нарушения устранены, а должностное лицо, их допустившее, привлечено к дисциплинарной ответственности», - говорится в сообщении прокуратуры Карелии.

Ранее сообщалось, экс-сотрудник МЧС Карелии нарушил антикоррупционное законодательство и был уволен с новой работы.

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